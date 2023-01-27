Prof. Ay; “Oruç ve Kur’an Bizlere Şefaat Edecek”

Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın katılımıyla‘Rahmet ve Mağfiret Mevsimi: Üç Aylar’ temalı konferans düzenledi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Yazar Saadettin Acar moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Prof. Dr. Mehmet Emin Ay; üç ayların manevi iklimi, sünnet-i seniyye, oruç ve hac ibadeti, ahiret hayatı gibi pek çok konuyu ele aldı. Katılımcılar, konferansın çok faydalı olduğunu belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’a teşekkür etti.

Bizler İçin Şefaatte Bulunacak

Programda konuşan Prof. Ay, “Tuttuğumuz oruçlar, okuduğumuz Kur’an-ı Kerim ahirette bizlere şefaat edecekler. Oruç; beni hakkıma hukukuma riayet ederek tuttu, Ramazan aylarında ve sair zamanlarda farz ve nafile olarak benimle sana yaklaşmaya çalıştı, bazen soğuk kış gecelerinde sahura kalktı, bazen yaz mevsiminde sıcak ve uzun günlere tahammül etti. Bana izin ver de bu kuluna şefaat edeyim, günahı varsa affeyle ey rabbim diye şefaat talebinde bulunacak. Kur’an-ı Kerim de; insanlar gece uyurken bu kulun kalkar beni okurdu, gündüz benimle beraber vakit geçirirdi. Senin emrettiğin ahkâmına hep riayet etmeye çalıştı. Şayet bir kul olarak günahı varsa affetmen için senden niyazda bulunuyorum ey rabbim diyecek” ifadelerini kullandı.

Hac Mevsimi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay konuşmasının devamında, “Hz. İbrahim’in Kâbe’yi inşa ile görevlendirilip ardından haccı ilanla vazifelendirildikten sonra rabbimizin o çağrıyı gönlüne düşürdüğü her insan günümüzdeki gibi vadileri aşarak bu kutlu mekâna geldi. İşte o dönemde rabbimiz 3 tane ayı hac ayları olarak bir hac mevsimine dönüştürdü ve bunları saygı duyulması gereken aylar olarak belirledi. Hazreti İbrahim’de bu bilgiyi insanlara aktardı” cümlelerini kaydetti.