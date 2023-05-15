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Recep Tayyip Erdoğan Millet İltifakını Çökertti

Resmi olmayan sonuçlara göre, Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 20 yıllık zaferine bir zafer daha ekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sandık başına gitti. Pazartesi günü saat 02.00 itibarıyla Erdoğan oyların yüzde 49'unu aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) de eş zamanlı yapılan milletvekili seçimlerinde yüksek sayıda sandalye elde etti.

Recep Tayyip Erdoğan Millet İltifakını Çökertti

Recep Tayyip Erdoğan Millet İltifakını Çökertti

Resmi olmayan sonuçlara göre, Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 20 yıllık zaferine bir zafer daha ekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sandık başına gitti. Pazartesi günü saat 02.00 itibarıyla Erdoğan oyların yüzde 49'unu aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) de eş zamanlı yapılan milletvekili seçimlerinde yüksek sayıda sandalye elde etti.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 10:17

Gece yarısından sonra AK Parti'nin başkent Ankara'daki genel merkezinde yaptığı konuşmada Erdoğan, "milli iradenin sonucunu" beklediklerini ancak "gayri resmi sonuçlar açıklanmış olsa da açık ara önde olduklarını" söyledi. Erdoğan, resmi olmayan ilk sonuçlara göre konuşurken oyların yüzde 49'unu almıştı. Türkiye, milli iradenin üstünlüğüne, vatandaşlarının siyasi tercihlerinde özgürlüğe olan bağlılığıyla dünyanın önde gelen demokrasileri arasında olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır."

Erdoğan, "Yüzde 50'nin üzerinde oyla bu seçimi kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.

Erdoğan ve ana rakibi Kemal Kılıçdaroğlu, oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamayınca 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak.

Saat 17.00'de sona eren olaysız bir oylamanın ardından. Yerel saatle Türkiye'de sandıklar açılırken gergin bir gece yaşandı. Altı partiden oluşan muhalefet bloğu, adayları Kılıçdaroğlu'nun görevdeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde olduğunu iddia ederek defalarca oy sayımına karşı çıktı. Resmi sonuçlara itiraz ettiler ve resmi haber ajansı Anadolu Ajansı (AA) tarafından açıklanan sonuçlara küfür ettiler.

Hem Erdoğan hem de Kılıçdaroğlu, yandaşlarını oyların sayıldığı yerlerde dikkatli olmaya, "sandık başında nöbet tutmaya" çağırdı.

Oy sayımının erken saatlerinde Erdoğan, muhalefet partilerini cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde oy sayımı devam ederken önde olduklarını iddia etmekle eleştirdi. Erdoğan, Pazar günü geç saatlerde bir tweet'te muhalefet tarafından "siyasi iradenin çalınması" olarak adlandırdığı şeyi kınadı. Açıklamaları, muhalefetin oylama sonuçlarının manipüle edildiği veya ertelendiği yönündeki iddiaları ve muhalefet yanlısı medya kuruluşlarının kendi sonuçlarını yayınladığı bir dönemde geldi. "14 Mayıs seçimleri huzur içinde geçti ve bir demokrasi şöleni oldu. Türkiye'nin demokratik olgunluğunun bir yansımasıdır. Seçimleri böylesine olumlu ve demokratik bir atmosferde gerçekleştirirken ve oy sayımı devam ederken, Sonuçların açıklanması siyasi iradenin çalınmasıdır” dedi. Erdoğan, millet iradesinin sandığa yansımasından memnuniyet duyduğunu belirterek, taraftarlarını oyların sayıldığı yerlerde durmaya çağırdı.

Erdoğan, "Birileri mutfakta, biz de balkondayız" dedi. "Balkon konuşması" Türk siyasetçilerinin seçimlerden zaferle çıkma geleneğidir. Erdoğan daha önce Kılıçdaroğlu'nu sokakta kucaklamak yerine evinin mutfağında video çektiği için alay etmişti.

"Ülkemiz bir demokrasi şenliğini daha geride bıraktı. Yurt içinde ve yurt dışında oyların sayılması biraz daha zaman alacak gibi görünüyor." Biz insanları kandırmaya çalışanlara benzemiyoruz. Önümüzde net bir yol olduğunu biliyoruz ama resmi sonuçlar henüz netleşmediği için milli iradenin ortaya çıkmasını bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'na oy veren "kardeşlere" teşekkür etti. "Kazanan hiç şüphesiz ülkemiz, milletimizdir. Türkiye, milli iradenin üstünlüğüne bağlılığıyla dünyanın önde gelen demokrasileri arasında olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Bunu rekor bir katılımla ispatladık. Dünyada tektir. Bu, tarihimizdeki en yüksek katılım" dedi. CHP yöneticilerinin ve "bazı belediye başkanlarının" açıklamalarının bu gerçeği değiştirmediğini söyledi. "Siyasi hayatımızda her zaman milli iradeye saygı duyduk, bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız. Cumhur İttifakı ne yapacağını biliyor, diğerlerinden de aynı demokratik olgunluğu bekliyoruz."

"En yakın rakibimizden 2,6 milyon daha fazla oya sahibiz ve bunun çok daha yüksek olacağına inanıyorum. İkinci tura gidilir mi bilinmez ama milletimiz ikinci tura karar verirse seve seve kabul ederiz; yine de biz İlk turda biteceğine inanıyorum" dedi.

"Resmi sonuçların olmaması, önümüzün açık olduğu gerçeğini değiştirmez. Seçimleri görenler, Türkiye'nin 'Türkiye Yüzyılı'na ulaşmak için içinden geçtiği siyasi iklimi gelecek nesillere anlatacaktır." bir dizi reform ve ekonomik kalkınma için iddialı bir vizyon. Bunu millet iradesinin bir destanı olarak görecekler” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Pazartesi günü saat 02.25 itibariyle sandıkların yüzde 91.93'ünün açıldığını açıkladı. Şu ana kadar yurt dışından gelen sandıkların yüzde 36,85'inin açıldığını söyledi.

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Recep Tayyip Erdoğan Millet İltifakını Çökertti
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