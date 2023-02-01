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Rektör Bakan’dan Karacasu kampüsünde inceleme!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Karacasu Kampüsünde incelemelerde bulundu.

Rektör Bakan’dan Karacasu kampüsünde inceleme!

Rektör Bakan’dan Karacasu kampüsünde inceleme!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Karacasu Kampüsünde incelemelerde bulundu.

01 Şubat 2023 Çarşamba 11:25

KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Burcu Erşahan ve Prof. Dr. Hatice Seçil Fettahlıoğluile Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Toktay’ın da eşlik ettiği incelemede, rektörlük binası ile fakültelerin yapılacağı alanları yerinde gören Prof. Dr. Bakan, akademik ve idari personelden bilgiler aldı.

İstiklal Üniversitesi’ni yeni kampüsüne kavuşturmak için zaman kaybetmeden çalışmalara başlanacağını ifade eden Rektör Bakan, üniversiteye örnek bir kampüs kazandırmaya gayret göstereceklerini söyledi. Bakan, şöyle konuştu:

“Bilindiği üzere İstiklal Üniversitesi için kampüs yeri olarak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin kurulduğu bölge olan Karacasu tahsis edilmişti. İlk etapta Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüz buraya taşındı. Öğrencilerimizin eğitim alacağı mutfak hazır hale getirildi. Tabi ki birçok eksiğimiz var ama en kısa sürede bunları tamamlamaya gayret edeceğiz. Diğer yandan KSÜ’ye ait bazı yüksekokullar ve bunlara ait birimler halen buradalar. Onlar da bir süre sonra Avşar Kampüsüne taşınacak. Ayrıca yıkım kararı bulunan bazı taşınmazlar var ve onlar da zaman içerisinde yıkılacak. Kampüsümüzle ilgili hayallerimiz ve hedeflerimiz büyük ve bunları gerçekleştirmek için yoğun çaba göstereceğiz.”

“Kampüs Temeli 2023’ün İlk Yarısında Atılacak”

İstiklal Üniversitesi olarak acilen kapalı alanlara ihtiyaç duyduklarını ve bu problemi en kısa sürede çözüme kavuşturmak istediklerini vurgulayan Bakan, “Tabi öğrencilerimizin eğitim göreceği kapalı alanlara acilen ihtiyacımız var. Kısa vadede bunları çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Karacasu Kampüsü’nün inşasına ise bu yılın ilk yarısında başlayacağız. Hedefimiz Mayıs ayı içerisinde dersliklerin ve konferans salonunun bulunacağı 10 bin metrekarelik kapalı alanınyapımına başlamak ve ilk harcı,temelle buluşturmak. Daha sonra ise Rektörlük binamızın inşasına başlamayı umut ediyoruz. Bu noktada çevre düzenlemesi başta olmak üzere bazı konularda bürokrasimizle ve yerel yönetimlerimizle işbirliği içerisinde olacağız ve onların da desteklerini talep edeceğiz. İnşallah çalışmalar ilerledikçe bu bölge çok daha güzel bir görünüme, İstiklal Üniversitesi de örnek bir kampüs alanına kavuşacak” diye konuştu.

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Rektör Bakan’dan Karacasu Kampüsünde Inceleme!
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