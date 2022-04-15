Rektör Can öğrenci evine misafir oldu

Öğrenci evindeki iftar yemeğine üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın yanı sıra Rektör yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Enver Orhan ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Özlem Nalbantbaşı katıldı.

İftar yemeği sonrası öğrencilerle sohbet eden Rektör Can, öğrencilerin talep, sorun ve önerilerini dinledi.

İçinde bulunduğumuz hafta boyunca gerçekleştirilen 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı ara sınavlarında öğrencilere başarılar dileyen üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, üniversite olarak bütün meseleleri öğrenci odaklı bir bakış açısıyla ele alarak, öğrencilerin sağlıklı, sorunsuz ve başarılı bir eğitim dönemi geçirmeleri için her türlü tedbiri aldıklarını ifade etti.

Bizlere ailelerinin emaneti olan gönül coğrafyamızdan üniversitemize eğitim için gelen uluslararası statüdeki öğrencilerin de bütün sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirten Rektör Can, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, mezun olduktan sonra ülkemizin gönüllü kültür elçileri olarak kendi ülkelerine hizmet etmeleri için gayret sarf ettiklerini söyledi.