Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt ve Üstyapısını Tamamlıyor
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt...
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar Sürüyor!
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar...
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda bir araya geldi
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda...
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt Çalışması
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt...
Başkan Güngör ve Bakan Soylu, Vatandaşlarla İftar Yaptı
Başkan Güngör ve Bakan Soylu,...

Rıza Kayaalp 12'nci Kez Avrupa Şampiyonu Oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati'yi 2-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, 12. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Rıza, Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu da egale etti.

Rıza Kayaalp 12'nci Kez Avrupa Şampiyonu Oldu

Rıza Kayaalp 12'nci Kez Avrupa Şampiyonu Oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati'yi 2-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, 12. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Rıza, Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu da egale etti.

24 Nisan 2023 Pazartesi 13:12

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 12. kez Avrupa şampiyonu! Kayaalp, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı.

12'NCİ KEZ ŞAMPİYON

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati'yi 2-1 mağlup ederek 12'nci kez Avrupa şampiyonu oldu.

REKORU EGALE ETTİ

Kayaalp, 12 şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu da egale etti. Kayaalp, müsabakanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, altın madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu egale etmenin kolay olmadığını dile getiren Kayaalp, şu ifadeleri kullandı:

"Buraya bu rekoru kırmak ve halkımıza hediye etmek için gelmiştim. Ayrı bir hedef için buradaydık. 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin gibi büyük bir şampiyonun rekorunu egale etmek de bize nasip oldu. İnşallah seneye de kırarız. Dile kolay grekoromen gibi zorlu bir branşta 13 tane final yapmak. Söylemesi çok kolay geliyor ama onu bir de bana sorun."

"DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU VE OLİMPİYAT VİZESİ VAR SIRADA"

İlk devre rakibiyle yerde mücadele ederken bacağından sakatlandığını vurgulayan Kayaalp, "İkinci derece yırtık olabilir. Şu an ayağımın üzerinde zor duruyorum. Ama çaktırmadım ve o acıyla ortada kalmaya çalıştım. Normalde daha üstün güreşebilirdim. Onun tedavisini oluruz. Önümüze bakacağız. Dünya şampiyonası var ve olimpiyat vizesi alınacak." diye konuştu.

ERDOĞAN VE YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Kendisine her zaman destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan'a teşekkür eden Rıza Kayaalp ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Anahtar Kelimeler:
Rıza Kayaalp 12nci Kez Avrupa Şampiyonu Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ing Türkiye ve Ezgi Mola, 23 Nisan’da Kahramanmaraşlı Çocukların Yanındaydı
Ing Türkiye ve Ezgi Mola, 23 Nisan’da Kahramanmaraşlı Çocukların Yanındaydı
Deprem Bölgesinde Askerlerden Çocuklara 23 Nisan Sürprizi
Deprem Bölgesinde Askerlerden Çocuklara 23 Nisan Sürprizi
Hanefi Mahçiçek’ten 23 Nisan Mesajı
Hanefi Mahçiçek’ten 23 Nisan Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak yeni bir şehir kuracağız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak yeni bir şehir kuracağız”
Başkan Güngör, Demokrasi Meydanı’nda Vatandaşlarla Bayramlaştı
Başkan Güngör, Demokrasi Meydanı’nda Vatandaşlarla Bayramlaştı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber