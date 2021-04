Saadet'li Kadınlar Karanfil Dağıttı

Konuyla ilgili açıklama yapan Kadın Kolları Başkanı Fatma ÇAY şu konulara değindi.

Öncellikle şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. İçinde bulunduğumuz Mübarek Ramazan ayının​ ve Kutlu Doğum Haftasının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan ayı kurtuluş ayı, günahlardan arınma ayıdır. Rabbim bu kurtuluşa erenlerden eylesin.

İSLAM COĞRAFYASI ÇOK PERİŞAN

Son yıllarda İslam coğrafyasında ki zulümler her geçen gün daha da artıyor. Filistin yıllardan beri kan ağlıyor. Doğu Türkistan'da görülmemiş zulümler, Arakan'da vahşi cinayetler. Yemen açlık pençesinde, Irak, Suriye, Sudan, Libya ve daha nice İslam beldeleri istikrarsız, çatışmalar, sorunlar say say bitmez. Ne Ramazan ayını yaşanabiliyor, ne de o iklimden faydalanılıyor. Keşke iktidar Avrupa Birliği Bakanlığı kuracağına tüm enerjisini Kadim İslâm Medeniyetine harcasa. Erbakan Hocamızın kurmuş olduğu Türkiye, Malezya, Endonezya, Pakistan, Nijerye, Mısır, İran ve Bangladeş'den oluşan

D-8 yani İslam Birliğini harekete geçirse. Belki de bu kadar acılar olmayacak.

ÖNCE AHLÂK VE MANEVİYAT

İnsanlık büyük bir ahlâkî yıkım ile karşı karşıyadır. Ülkemizde ki ahlâkî yozlaşmada hepimizin malumu. Deizim başta olmak üzere gençlerin düşmanı. İnternet ve sosyal medya bunun en büyük sebeplerden biri. Gençlerimize okullarda 'Önce Ahlâk ve Maneviyat" eğitim verilmelidir. Çocuklarımızın güzel kalplerine iyiyi, doğruyu, güzeli ve faydalı olanı koymalıyız. Şefkatli bir öğretmen, merhametli bir doktor, dürüst mühendis yetiştirmeliyiz.

Bir milleti şahsiyetli nesiller yüceltir ve kalkındırır.

Bu vesileyle Ramazan ayının bütün insanlığa hayırlar getirmesini nasip eylesin.