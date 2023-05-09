Saadet Partisi İl Başkanı Ahmet Zor, ‘Suçlu kim?’

Başkan Zor yaptığı açıklamada şunları dile getirdi.

ŞİMDİ BURDA SUÇLU KİM?

Saadet Partisi olarak yaklaşan 14 Mayıs Genel Seçimleri kapsamında tüm teşkilatlarımızla canla başla çalışıyoruz. Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. 15 Mayıs sabahında ülkemize yeni bir heyecanın, adaletin, barışın, huzurun tesisi için dinamik kadroları görmek istiyoruz. Ülkemizin muaazam kaynaklarının güzelce kullanılıp, insanca çalışılıp, hakça bölüşülmesini istiyoruz. İnsanlarımız en temel ihtiyaçlarını düşünmeden almasını istiyoruz. Kimsenin ötekileştirilmediği, hakkın, hukukun ve adaletin tesis edildiği bir Türkiye istiyoruz. Liyakatin, eşitliğin ve adil bölüşümün olduğu bir Türkiye istiyoruz. Sosyal medyada birşey yazsam acaba bir şey olur mu, herkesin özgürce kendini ifade ettiğini özgür bir Türkiye istiyoruz. Maalesef ülkemizde bu konu çok geride. En ufak bir eleştiriye dahi tahammülü yok iktidarın. Basit bir eleştiri yapanları dahi vatan hainliği ile suçluyorlar. Çünkü kendileri biz en iyisinini biliriz diyorlar. Ama bilsinler ki çok büyük bir yanılgı içindedirler. Güzel ülkemin hali ortada. Orta halli 3+1 daire 2 milyon, orta halli bir araç 500 bin, bir düğün yapsa gençler 250-300 bin, şuan maraşta 3+1 kiralık ev 8-10 bin, et 350 lira, bir pantolon gömlek 1000 lira, soğan 25 lira, patates 15 lira. Sabaha kadar saysam bitmez. Ama soğan pahalı suçlu market, et pahalı suçlu kasap, ev pahalı fırsatçılık. 5 yerden maaş alanlar suçsuz ama. Suç hep başkasında. Şimdi burda suçlu kim? Tabi ki de bu ülkeyi 22 yıldır yönetemeyen AKP iktidarı.

BİZ HERKESLE GÖRÜŞÜR, KONUŞURUZ. ÇÜNKÜ BİZ MİLLİ GÖRÜŞÜZ!

Bize çoğunlukla AKP'li arkadaşlarımız söylüyor sizin orada ne işiniz var? Bizde onlara soruyoruz sizin orada ne işiniz var diye. Davamızın lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan sağlığında ne dediği ortada. Akp'ye oy vermek cehenneme bilet almaktır, Saadet Partisinden başka bende milli görüşcüyüm derse palyonçoya benzer dediğini biliyoruz. Erbakan hocamızı sırtından hançerleyenler bunu asla bilemezler.

Hocamızın bedeni toprağın altında. Ama davası, ruhu, idealleri, fedakarlığı, gayreti, heyacanı hâlâ Saadet Partimizdedir. Şükürler olsun. Biz bu yolun takipçisiyiz Elhamdülillah. Dün Erbakan Hocamıza CHP ile işbirliği yaptığı için yeşil komünist diyenler, bunların içi kırmızı dışı yeşildir diyerek karalama yapanlar bugün yine Genel Başkanımız Temel KARAMOLLAOĞLU'na ve Saadet Partisi kadrolarına aynı karalamayı yapanlardır.

Bizim bugünkü yürüyüşümüz, yürüttüğümüz süreç ülkemizin ihtiyaç duyduğu siyaset tarzıdır. Biz herkesi dinleriz, ancak sözün en güzeline uyarız. Biz herkesle görüşürüz, ancak ülkemizin ve milletimizin faydasına neyse onda uzlaşırız. Biz herkesle görüşmeye devam edeceğiz. Bugün Türkiye'de bütün partilerle görüşebilen tek parti var o da Saadet Partisidir. Biz orta yoldayız. Biz Milli Görüş olarak ülkemizin mayasıyız, birleştirici gücüyüz, ülkemizin teminatıyız. Saadet Partisi olarak bu anlayışımızla siyasetimize devam edeceğiz.

Biz geçmişte CHP ile ittifak yaptık, Kıbrıs'ı aldık, ülkemizde ağır sanayi hamleleri başlattık. İmam Hatipler açtık. Memura, işçiye, asgari ücretliye rekor zamlar yaptık. İnşallah meclise girecek olan vekillerimizle hakkı haykıracağız ve ülkemizin menfaatine canla başla çalışacağız. İnşallah yine yaptığımız Millet İttifakı ile ülkemiz için en hayırlı hizmetleri yapacağız bundan kimsenin şüphesi olmasın.