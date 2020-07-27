Saadet Partisi Kahramanmaraş Gençlik Kollarından Tarihi Taş Köprü Çevresindeki Kirlilikle İlgili Açıklama

Ancak Ev Sahibi Olarak Bir Çok Tarihi Ve Turistik Bölgede Misafirlerimize Temiz Bir Ortam Sunamamakta Ve Buna Üzülmekteyiz. Bunlardan Bir Tanesi de Ceyhan Nehri Üzerinde Bulunan TARİHİ TAŞ KÖPRÜ. Köprü Ve Çevresi Sürekli Kirletilmekte Ve Gerektiği Gibi Temizlenmemektedir. Biz Bu Şehrin Sakinleri Olarak Buranın Tanıtılıp Güzelleştirilip Daha Çok Ziyaretçi Çekmesini Beklerken, Çevre Kirliliğinden Dolayı Kendi Misafirlerimize Bile Gösteremez Durumdayız. Böyle Bir Tarihi Güzelliğin Bu Şekilde Kirletilmesine Ve Sahipsiz Kalmasına Sessiz Kalamayız.

Buradan Duyarlı Vatandaşlarımıza Ve Belediye Yetkililerine Sesleniyoruz. Bu Tarih Bizim, Bu Şehir Bizim Bu Güzellik Bizim. Bu Değerlere Hep Birlikte Sahip Çıkmalıyız. Yetkililerimizi Sadece Şikâyet Olduğu Zaman Değil, Belirli Bir Düzende Her Zaman Bu Temizlik Hizmetini Yapmaya Ve Vatandaşlarımızı Uyarmaya Davet Ediyoruz.

Biz Saadet Partisi Kahramanmaraş Gençlik Kolları Olarak Bu Güne Kadar Olduğu Gibi Bundan Sonrada Şehrimizin Sorunlarını Dile Getirmeye Devam Edeceğiz. Bu Şehir Hepimizin. Tarihimize, Kültürel Değerlerimize Ve Doğamıza Her Birlikte Sahip Çıkalım.