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Saadet Partisi Kahramanmaraş Gençlik Kollarından Tarihi Taş Köprü Çevresindeki Kirlilikle İlgili Açıklama

Birçok Medeniyete Ev Sahipliği Yapan Kahramanmaraşımız’da Yüzlerce Tarihi Eser Bulunuyor. Bu Eserler Şehir İçi Ve Şehir Dışı Birçok Ziyaretçi Tarafından İlgi Odağı Olmuş Durumda.

Saadet Partisi Kahramanmaraş Gençlik Kollarından Tarihi Taş Köprü Çevresindeki Kirlilikle İlgili Açıklama

Saadet Partisi Kahramanmaraş Gençlik Kollarından Tarihi Taş Köprü Çevresindeki Kirlilikle İlgili Açıklama

Birçok Medeniyete Ev Sahipliği Yapan Kahramanmaraşımız’da Yüzlerce Tarihi Eser Bulunuyor. Bu Eserler Şehir İçi Ve Şehir Dışı Birçok Ziyaretçi Tarafından İlgi Odağı Olmuş Durumda.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:50

Ancak Ev Sahibi Olarak Bir Çok Tarihi Ve Turistik Bölgede Misafirlerimize Temiz Bir Ortam Sunamamakta Ve Buna Üzülmekteyiz. Bunlardan Bir Tanesi de Ceyhan Nehri Üzerinde Bulunan TARİHİ TAŞ KÖPRÜ. Köprü Ve Çevresi Sürekli Kirletilmekte Ve Gerektiği Gibi Temizlenmemektedir. Biz Bu Şehrin Sakinleri Olarak Buranın Tanıtılıp Güzelleştirilip Daha Çok Ziyaretçi Çekmesini Beklerken, Çevre Kirliliğinden Dolayı Kendi Misafirlerimize Bile Gösteremez Durumdayız. Böyle Bir Tarihi Güzelliğin Bu Şekilde Kirletilmesine Ve Sahipsiz Kalmasına Sessiz Kalamayız.

Buradan Duyarlı Vatandaşlarımıza Ve Belediye Yetkililerine Sesleniyoruz. Bu Tarih Bizim, Bu Şehir Bizim Bu Güzellik Bizim. Bu Değerlere Hep Birlikte Sahip Çıkmalıyız. Yetkililerimizi Sadece Şikâyet Olduğu Zaman Değil, Belirli Bir Düzende Her Zaman Bu Temizlik Hizmetini Yapmaya Ve Vatandaşlarımızı Uyarmaya Davet Ediyoruz.

Biz Saadet Partisi Kahramanmaraş Gençlik Kolları Olarak Bu Güne Kadar Olduğu Gibi Bundan Sonrada Şehrimizin Sorunlarını Dile Getirmeye Devam Edeceğiz. Bu Şehir Hepimizin. Tarihimize, Kültürel Değerlerimize Ve Doğamıza Her Birlikte Sahip Çıkalım.

Anahtar Kelimeler:
Taş KöprüKahramanmaraşKİRLİLİKSaadet Partisi
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