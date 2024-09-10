Sağlık-Sen Geleneksel Futbol Turnuvası Başlıyor

Sağlık kurumları arasında düzenlenecek olan turnuvaya katılmak isteyen takımların kayıtları devam ediyor.

Kahramanmaraş Merkez ve ilçelerindeki tüm sağlık kurumlarının katılımına açık olan turnuva için başvurular, 23 Eylül 2024 tarihine kadar sürecek.

Sağlık-Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci, turnuvanın dostluk, kardeşlik ve sağlık odaklı bir atmosferde geçmesini temenni ettiğini belirterek, “Geçtiğimiz yıl düzenlenen turnuva, çok heyecanlı maçlara sahne oldu.

Turnuva, birlik ve beraberliğin pekiştiği, kardeşlik bağlarının güçlendiği bir etkinlik haline geldi. Sağlık çalışanlarından, kurum yöneticilerinden ve vatandaşlardan bu turnuvanın devam etmesi yönünde yoğun talep aldık. Biz de bu talepleri değerlendirerek turnuvanın devam etmesine karar verdik,” dedi.

SOSYAL SENDİKACILIK VE SPORUN BULUŞTUĞU BİR ETKİNLİK

Sağlık-Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Demirci, sendika olarak sadece mali ve özlük haklar için mücadele vermediklerini, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklerle de sağlık çalışanlarını bir araya getirmeye büyük önem verdiklerini vurguladı. “Sağlık çalışanlarımız için bu turnuva, yoğun iş temposunun stresini atabilecekleri, sporun birleştirici gücünden faydalanabilecekleri önemli bir fırsat sunuyor. Bu yıl yoğun bir katılım bekliyoruz ve rekor bir başvuru sayısına ulaşmayı hedefliyoruz,” diye ekledi.

TURNUVADA SAĞLIK VE DOSTLUK ÖN PLANDA

Başkan Demirci, turnuvanın amacının yalnızca rekabet olmadığını, sağlık çalışanları arasında dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek olduğunu ifade etti. “Sağlık-Sen olarak, her yıl düzenlediğimiz bu turnuvada en önemli amacımız, sağlık çalışanları arasında dostluğu pekiştirmek, sakatlanmaların olmadığı, sağlıklı bir ortamda spor yapmalarını sağlamaktır,” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş’taki tüm sağlık kurumlarının katılımına açık olan turnuva, sağlık çalışanları arasında bir gelenek haline gelerek, büyük bir coşku ve heyecanla devam edecek. 23 Eylül 2024'e kadar devam eden başvurular sonucunda bu yıl da sağlık çalışanları, yeşil sahalarda dostça mücadele edecekler.