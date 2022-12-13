Şahin Balcıoğlu, ‘Savunma sanayimizde yapılan güçlü yapı bizi gururlandırdı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesajıyla başlayan program, katılımcıların konuşlarıyla devam etti.

Zirveye katılan ve A Para programının canlı yayın konuğu olan BLC GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Dünya’da pandemiyle başlayan arkasından enerji krizi ile devam eden, arkasından ekonomik problemlerin yaşandığı şu günlerde iş insanları olarak bizler bunlarla boğuşurken, Türkiye’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. İşte savunma sanayimizde yapılan güçlü yapı bizi gururlandırdı ve bize güven veriyor. Enerji piyasasındaki halimizi öğrendik. Yalnızca güneş paneli yapan, güneşten enerji üreten bir ülke olmayıp artık güneş paneli hücrelerimizi bizim yaptığımızı, bununa beraber depolama için ciddi devletin yetkiler verdiğini ve bununla artık enerji probleminin yaşanmayacağı bir Türkiye olacağını duymak bizleri çok mutlu ediyor, hem de güven veriyor. Çünkü dünya yeniden yapılanıyor. Dünya kendi şekline yeniden bürünüyor ve ekonomik olarak dizayn ediliyor. Bu yapıda bizim yerimizin sağlam olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.