Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SAMER Yayınları ‘Ulusal Yayınevi’ Niteliği Kazandı
SAMER Yayınları ‘Ulusal Yayınevi’ Niteliği...
Yitiksöz’ün Yeni Sayısı yayında!
Yitiksöz’ün Yeni Sayısı yayında!
Göksun’da 5 Mahallenin Grup Yolu Yenileniyor!
Göksun’da 5 Mahallenin Grup Yolu...
Başkan Mahçiçek; “İlk kıvılcımı Kahramanmaraş’tan atılan AK Parti’miz 22 yaşında”
Başkan Mahçiçek; “İlk kıvılcımı Kahramanmaraş’tan...
Elbistan’daki Caddeler Baştan Aşağı Yenileniyor!
Elbistan’daki Caddeler Baştan Aşağı Yenileniyor!

SAMER Yayınları ‘Ulusal Yayınevi’ Niteliği Kazandı

30 Temmuz 2019 tarihinde kurulan SAMER Yayınları, dört yılını tamamlamasıyla birlikte “ulusal yayınevi” kategorisine dahil oldu. Böylelikle SAMER Yayınlarında yayımlanacak kitaplar doçentlik başvurularında ve diğer atama ve yükselme süreçlerinde ulusal yayınevinden yayımlanan kitaplar olarak değerlendirilebilecek.

SAMER Yayınları ‘Ulusal Yayınevi’ Niteliği Kazandı

SAMER Yayınları ‘Ulusal Yayınevi’ Niteliği Kazandı

30 Temmuz 2019 tarihinde kurulan SAMER Yayınları, dört yılını tamamlamasıyla birlikte “ulusal yayınevi” kategorisine dahil oldu. Böylelikle SAMER Yayınlarında yayımlanacak kitaplar doçentlik başvurularında ve diğer atama ve yükselme süreçlerinde ulusal yayınevinden yayımlanan kitaplar olarak değerlendirilebilecek.

22 Ağustos 2023 Salı 11:54

Genel yayın yönetmenliğini Doç. Dr. Feyza Betül Köse’nin, yayın koordinatörlüğünü Arş. Gör. Asım Sarıkaya’nın yürüttüğü SAMER Yayınları, kurulduğu günden bugüne 119 eseri okurları ile buluşturdu. PDF formatında, ücretsiz ve açık erişimli yayın yapması, yayınevinden çıkan kitapların geniş okur kesimlerine ulaşmasını sağladı. Yazar ve okurlardan herhangi bir ücret almaması ile diğer yayınevleri arasından öne çıkan SAMER Yayınlarının yayın yelpazesi içerisinde 69 lisansüstü tez, 6 ulusal sempozyum bildiri kitabı, 36 Osmanlıcadan sadeleştirilen eser, 8 telif ve derleme çalışması bulunuyor.

“Erişilebilirlik ve Ulaşılabilirlik Çerçevesinde Ulusal Akademik Birimin Korunması” ve “Osmanlı Kültür Mirasımız” adlı iki büyük projeyi hayata geçiren SAMER Yayınları, yeni proje ve yayınları ile yolunda devam etme gayretinde.

Türkiye’nin ilk ve halihazırda tek resmi siyer araştırma merkezi olan KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren yayınevi, İslami ilimlerin tüm dallarında hazırlanan akademik çalışmalara açık olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

https://siyerinebi.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=23568 adresindenSAMER Yayınlarının tüm kitaplarına ulaşmak mümkün.

Anahtar Kelimeler:
SAMER Yayınları ‘Ulusal Yayınevi’ Niteliği Kazandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Huzur
Huzur
Afşin’de ikinci bir duyuruya kadar çeşme suyu içmeyin!
Afşin’de ikinci bir duyuruya kadar çeşme suyu içmeyin!
Pazarcık’ta öğrenciler yaya kalacak!
Pazarcık’ta öğrenciler yaya kalacak!
Ali Öztunç, “Kahramanmaraş'ta içmek için bile su yok”
Ali Öztunç, “Kahramanmaraş'ta içmek için bile su yok”
Kahramanmaraş’a yapılacak 112 bin kalıcı konut ve köy evinde 3’te birinin ihalesi yapılıp başladı!
Kahramanmaraş’a yapılacak 112 bin kalıcı konut ve köy evinde 3’te birinin ihalesi yapılıp başladı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber