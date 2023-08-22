SAMER Yayınları ‘Ulusal Yayınevi’ Niteliği Kazandı

Genel yayın yönetmenliğini Doç. Dr. Feyza Betül Köse’nin, yayın koordinatörlüğünü Arş. Gör. Asım Sarıkaya’nın yürüttüğü SAMER Yayınları, kurulduğu günden bugüne 119 eseri okurları ile buluşturdu. PDF formatında, ücretsiz ve açık erişimli yayın yapması, yayınevinden çıkan kitapların geniş okur kesimlerine ulaşmasını sağladı. Yazar ve okurlardan herhangi bir ücret almaması ile diğer yayınevleri arasından öne çıkan SAMER Yayınlarının yayın yelpazesi içerisinde 69 lisansüstü tez, 6 ulusal sempozyum bildiri kitabı, 36 Osmanlıcadan sadeleştirilen eser, 8 telif ve derleme çalışması bulunuyor.

“Erişilebilirlik ve Ulaşılabilirlik Çerçevesinde Ulusal Akademik Birimin Korunması” ve “Osmanlı Kültür Mirasımız” adlı iki büyük projeyi hayata geçiren SAMER Yayınları, yeni proje ve yayınları ile yolunda devam etme gayretinde.

Türkiye’nin ilk ve halihazırda tek resmi siyer araştırma merkezi olan KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren yayınevi, İslami ilimlerin tüm dallarında hazırlanan akademik çalışmalara açık olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

https://siyerinebi.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=23568 adresindenSAMER Yayınlarının tüm kitaplarına ulaşmak mümkün.