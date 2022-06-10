Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Türk Kızılayı’nın Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı
Başkan Okay’dan Türk Kızılayı’nın Kuruluş...
Gençlik Meclisi’nden Açık Hava Sineması
Gençlik Meclisi’nden Açık Hava Sineması
Mustafa Günbulut Sanko Holding’te Cfo Olarak Atandı
Mustafa Günbulut Sanko Holding’te Cfo...
Büyükşehir’den Sıra Gecesi Etkinliği
Büyükşehir’den Sıra Gecesi Etkinliği
Tatlı ve Karataş ailesinin mutlu günü
Tatlı ve Karataş ailesinin mutlu...

SANKO Öğrencileri Fen Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye birincisi oldu

SANKO Okulları öğrencileri, geliştirdikleri “Üleksit Katkılı Halı Atığından İzolasyon Malzemesi Üretimi ve Kullanılabilirliğinin Araştırılması” projesiyle Özel Ege Lisesi tarafından düzenlenen “19’uncu Fen Araştırma Projeleri Yarışması”nda Türkiye birincisi oldu.

SANKO Öğrencileri Fen Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye birincisi oldu

SANKO Öğrencileri Fen Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye birincisi oldu

SANKO Okulları öğrencileri, geliştirdikleri “Üleksit Katkılı Halı Atığından İzolasyon Malzemesi Üretimi ve Kullanılabilirliğinin Araştırılması” projesiyle Özel Ege Lisesi tarafından düzenlenen “19’uncu Fen Araştırma Projeleri Yarışması”nda Türkiye birincisi oldu.

10 Haziran 2022 Cuma 17:25
banner459

SANKO Okullarının dört proje ile katıldığı yarışmada, 5’inci sınıf öğrencilerinden Kerem Utku Kaleli ve Ufuk Alkın Karayılan’ın proje danışman öğretmenleri Gülden Dilsiz rehberliğinde hazırladıkları “Üleksit Katkılı Halı Atığından İzolasyon Malzemesi Üretimi ve Kullanılabilirliğinin Araştırılması” projesi, finale kalan 12 fen bilimleri projesi arasından Türkiye birincisi olarak önemli bir başarı elde etti.

Projeyle ilgili bilgi veren Kerem Utku Kaleli, yalıtım malzemeleri olarak direk kullanılan malzemeler olduğu gibi atık maddelerin de geri dönüşümde yalıtım malzemesi olarak kullanılabildiğini söyledi.

Yalıtım malzemesi olarak kullanılan malzemelerden birinin de halı atığı olduğunu ifade eden Kaleli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halı fabrikalarından yıllık 600 bin ton civarında halı atığı ortaya çıkıyor. Ülke ekonomisi için bu denli yüksek miktardaki halı atığı önemli kayıptır. Halı atıkları genel olarak halı oyulurken veya tıraşlanırken oluşmaktadır. Ancak halı atıklarının geri dönüşümü gerek atıkların büyüklüğü gerekse içerdikleri maddeler nedeniyle zahmetli bir süreçtir.

Her atık geri dönüştürülerek tekrar aynı sektörde kullanılamıyor veya çok azı kullanılabiliyor. Halı atıkları geri dönüştürülerek genelde mobilya ve dekorasyon sektöründe dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır.”

ENERJİ VERİMLİLİĞİNE KATKI SAĞLAYABİLECEK PROJE

Projeyle halı atıklarının izolasyon malzemesi olarak kullanılması araştırdıklarını dile getiren Ufuk Akın Karayılan ise projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Halı tıraşlanırken ortaya çıkan atıklara doğal madde olan üleksit (Mineral bakımından çok zengin bir bor çeşidi) ekledik. Uygulanan yöntemden elde edilen sonuçlara göre, halı atıklarına üleksit eklenmesi izolasyon malzemesi olarak kullanılabileceğini ve aleve karşı tutuşmasını geciktirdiğini tespit ettik.

Üleksit miktarı arttıkça ısı izolasyonu daha fazla artarken ilk tutuşma süresi de artmaktadır. Üleksit katkılı halı atıkları güvenle izolasyon malzemesi olarak kullanılabilir ve enerji verimliliğine daha çok katkı sağlayabilir.”

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, dört proje ile yarışmaya katılan öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Son Güncelleme: 10.06.2022 18:16
Anahtar Kelimeler:
SANKO Öğrencileri Fen Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye Birincisi Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ın Doğusu İle Batısı Birbirine Bağlanacak
Kahramanmaraş’ın Doğusu İle Batısı Birbirine Bağlanacak
Başkan Okay’dan Türk Kızılayı’nın Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı
Başkan Okay’dan Türk Kızılayı’nın Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı
Kahramanmaraş’ta Sürücüler Alternatif Güzergâhlara Yönlendirildi
Kahramanmaraş’ta Sürücüler Alternatif Güzergâhlara Yönlendirildi
Gençlik Meclisi’nden Açık Hava Sineması
Gençlik Meclisi’nden Açık Hava Sineması
Mustafa Günbulut Sanko Holding’te Cfo Olarak Atandı
Mustafa Günbulut Sanko Holding’te Cfo Olarak Atandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber