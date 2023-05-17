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Sanko Rektörü Dağlı’dan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Sanko Rektörü Dağlı’dan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı

Sanko Rektörü Dağlı’dan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:32

Prof. Dr. Dağlı: “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak kurtuluş meşalesini yakmış ve yakılan kurtuluş meşalesi ile tarihin tozlu sayfalarına gömülmek istenen bir millet küllerinden doğmuştur” dedi.

Türk milletinin özgürlüğü için başlatılan bağımsızlık savaşının, milletin azim ve kararlılığı ile tüm yurda yayıldığını belirten Prof. Dr. Dağlı, yaşanılan tüm zorluklara rağmen kadın, erkek, yaşlı, genç demeden halkın tek yürek mücadele ettiğini ve büyük bir zafer kazanıldığını kaydetti.

“Bugün, milli mücadelemizin 104’ünci yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz” diyen Prof. Dr. Dağlı, mesajını şu sözlerle sürdürdü:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Gençler cesaretimizi takviye (güçlendirme) ve idame (sürdürme) eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye (eğitim, görgü) ve irfan (anlama, bilme, kültür) ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali (simge) olacaksınız’ sözüyle Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet ederek gençlere duyduğu güveni göstermiştir.

Sevgili gençler, sizler vatanı ve bağımsızlığı uğruna her türlü zulme ve sefalete göğüs germiş, verdikleri destansı mücadele ile tüm dünyaya örnek olmuş bir neslin torunlarısınız. Damarlarınızdaki kan ve kudret olduğu sürece size verilen emanete sahip çıkmak, bu uğurda üzerinize düşen görevi yerine getirmek en önemli vazifenizdir.”

SANKO Üniversitesi olarak hedeflerinin gençlerin yolunu bilimin ışığıyla açmak ve aydınlatmak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Dağlı, bu amaçla gençlerin, milli ve manevi değerlerine bağlı, çalışkan, dürüst, bilinçli ve irfanı hür bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarına dikkat çekti.

Prof. Dr. Dağlı, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımız olmak üzere bağımsızlık ve özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, geleceğimizin teminatı gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” diyerek mesajını sonlandırdı.

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Sanko Rektörü Dağlı’dan Atatürk’ü AnmaGençlik Ve Spor Bayramı Mesajı
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