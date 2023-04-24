Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt ve Üstyapısını Tamamlıyor
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt...
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar Sürüyor!
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar...
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda bir araya geldi
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda...
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt Çalışması
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt...
Başkan Güngör ve Bakan Soylu, Vatandaşlarla İftar Yaptı
Başkan Güngör ve Bakan Soylu,...

SANKO Sanat Galerisinde Kadın Temalı Sergi

Ressam Güler Genç Erol’un, SANKO Sanat Galerisi’nde 7 Nisan 2023’te açtığı 12’nci kişisel resim sergisi devam ediyor.

SANKO Sanat Galerisinde Kadın Temalı Sergi

SANKO Sanat Galerisinde Kadın Temalı Sergi

Ressam Güler Genç Erol’un, SANKO Sanat Galerisi’nde 7 Nisan 2023’te açtığı 12’nci kişisel resim sergisi devam ediyor.

24 Nisan 2023 Pazartesi 17:00

Resimlerinde plastik değerleri ön planda tutup kompozisyonları leke, doku ve renk üzerine kurduğunu belirten Güler Genç Erol, çalışmalarında en iyi bildiği varlık olan kadını konu aldığını söyledi.

Gaziantep’in karakter ve dokusal çeşitliliği yönünden zengin bir şehir olduğunu anlatan Erol, “Bu şehirde sergi açmak gurur verici. Eserlerimi Gaziantepli sanatseverler ile buluşturan SANKO Sanat Galerisi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Erol’un 20 eserinin yer aldığı sergi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat 28 Nisan 2023’e kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

GÜLER GENÇ EROL

Güler Genç Erol, 1994 Yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Resim Ana sanat Dalı’ndan birincilikle mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede araştırma görevlisi, ardından da öğretim görevlisi kadrosuna atandı.

Sanatçı, Çocukluktan itibaren tekstil ve moda tasarımına olan ilgisine kayıtsız kalamayan ve “giyilebilir sanat” konsepti ile yola çıkarak tekstil alanında, sanatçı olan kardeşi ile kendi markalarını oluşturmuştur.

Ulusal ve uluslararası birçok etkinlikte yer alan sanatçı, akademik görevinin yanı sıra tekstil ve resim atölye çalışmalarına da devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
SANKO Sanat Galerisinde Kadın Temalı Sergi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göç İdaresi başkanlığı 231 personel alacak!
Göç İdaresi başkanlığı 231 personel alacak!
Rıza Kayaalp 12'nci Kez Avrupa Şampiyonu Oldu
Rıza Kayaalp 12'nci Kez Avrupa Şampiyonu Oldu
Ing Türkiye ve Ezgi Mola, 23 Nisan’da Kahramanmaraşlı Çocukların Yanındaydı
Ing Türkiye ve Ezgi Mola, 23 Nisan’da Kahramanmaraşlı Çocukların Yanındaydı
Deprem Bölgesinde Askerlerden Çocuklara 23 Nisan Sürprizi
Deprem Bölgesinde Askerlerden Çocuklara 23 Nisan Sürprizi
Hanefi Mahçiçek’ten 23 Nisan Mesajı
Hanefi Mahçiçek’ten 23 Nisan Mesajı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber