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SANKO Üniversitesi ek kontenjanla gelecek öğrencilerini bekliyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme dönemi başladı. SANKO Üniversiteli olmak isteyen aday öğrenciler, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek Ek Yerleştirme Tercih Tanıtım Günleri’nde tercih yapabilecek.

SANKO Üniversitesi ek kontenjanla gelecek öğrencilerini bekliyor

SANKO Üniversitesi ek kontenjanla gelecek öğrencilerini bekliyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme dönemi başladı. SANKO Üniversiteli olmak isteyen aday öğrenciler, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek Ek Yerleştirme Tercih Tanıtım Günleri’nde tercih yapabilecek.

12 Eylül 2023 Salı 17:05

Aday öğrenciler ve veliler, SANKO Üniversitesini hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu ise 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret ederek, (342) 211 65 00 numaralı çağrı merkezini arayarak, www.sanko.edu.tr sitesine girerek ya da 0530 919 27 65 numaralı whatsapp hattından bilgi alabilecek.

Adaylar, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik Bölümlerinin yanı sıra, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Ameliyathane, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programları için tercih yapabilecek.

SANKO ÜNİVERSİTESİ

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik ve Anatomi alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

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Sanko Üniversitesi Ek Kontenjanla Gelecek Öğrencilerini Bekliyor
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