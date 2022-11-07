SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Kileci’den 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Mesajı

Dr. Kileci, “Umutların tükendiği bir anda zulme, adaletsizliğe ve her türlü baskıya dur diyen, özgürce yaşamak için gerektiğinde ölümü göze almanın gerektiğini haykıran, hayatını bu millet ve devlet için hiçe sayan Büyük Önderimiz sadece Türk Milleti için değil, bağımsızlığın önemini bilen tüm milletler için yeri doldurulamaz bir liderdir” dedi.

Dr. Kileci, mesajını şu sözlerle sonlandırdı:

“Daha yapılacak çok şey varken talihsizce aramızdan bedenen ayrılan ancak ilkeleri ve ışığı ile her zaman yolumuzu aydınlatan Atamız, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.”