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SANKO Üniversitesi Tüm Lisans Programlarıyla Zirvede Yer Alan İlk ve Tek Üniversite Oldu

SANKO Üniversitesi, 2017-2022 yıllarında üniversitelerin lisans programlarından mezun 33 bin 249 öğrenciden çevrimiçi anketle toplanan verilerle oluşturulan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) "Popüler Programların Mezun Memnuniyeti 2023" raporunda, tüm lisans programlarıyla zirvede yer alan ilk ve tek üniversite oldu.

SANKO Üniversitesi Tüm Lisans Programlarıyla Zirvede Yer Alan İlk ve Tek Üniversite Oldu

SANKO Üniversitesi Tüm Lisans Programlarıyla Zirvede Yer Alan İlk ve Tek Üniversite Oldu

SANKO Üniversitesi, 2017-2022 yıllarında üniversitelerin lisans programlarından mezun 33 bin 249 öğrenciden çevrimiçi anketle toplanan verilerle oluşturulan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) "Popüler Programların Mezun Memnuniyeti 2023" raporunda, tüm lisans programlarıyla zirvede yer alan ilk ve tek üniversite oldu.

28 Temmuz 2023 Cuma 12:08

Mezun memnuniyet anketinde 25 popüler üniversite programı değerlendirmeye alındı. Bu programlara sahip tüm üniversiteler arasında; 2022 raporunda olduğu gibi, 2023 raporunda da SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkiye 2’ncisi, Hemşirelik Bölümü ise Türkiye 4’üncüsü olarak zirvedeki yerini korudu.

Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri bu yıl ilk defa değerlendirmeye alındı. SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri listede ikinci sırada yer alarak, önemli bir başarıya daha imza attı.

BULUNDUĞUMUZ KONUMLAR GELECEK NESİLLERİN EMANETİDİR

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Üniversitemiz programları ile Türkiye’deki aynı programlara sahip üniversiteler arasında, tüm lisans programlarımızın zirvede olması tesadüfi bir başarı değildir” dedi.

Prof. Dr. Dağlı, “On yıl önce insanlığa hizmet felsefesi ve bilimin rehberliğinde çıktığımız yolda, toplumsal değer ve evrensel etik anlayışı çerçevesinde ülkesine ve dünyaya faydalı değerler sunmak amacıyla tüm gayretimiz ile çalışıyor ve çalışmalarımızı elde ettiğimiz başarılarımızla taçlandırıyoruz” şeklinde konuştu.

Üniversiteleri, öğrencileri sadece akademik alanda değil, aynı zamanda meslek hayatında öne çıkaracak becerileri kazandıran kurumlar olarak değerlendiren Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti:

“Öğrenci odaklı yaklaşım sergileyen üniversite olarak tek gayemiz milli ve manevi değerlerimizi benimsemiş, sorumluluk duygusu gelişmiş, öğrendiği bilgi ve birikimini toplum yararına kullanacak özgüvenli yeni mezunlar yetiştirmektedir. Çünkü biliyoruz ki bulunduğumuz konumlar, bizden sonra gelecek nesillerin emanetidir.

Başarılarımıza katkı sunarak her zaman yanımızda olan Mütevelli Heyetimize ve Üniversitemiz üst yönetimine şükranlarımı sunuyorum. Akademik ve idari kadromuzla gurur duyuyor özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum.”

SANKO ÜNİVERSİTESİ

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik ve Anatomi alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

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SANKO Üniversitesi Tüm Lisans Programlarıyla Zirvede Yer Alan İlk Ve Tek Üniversite Oldu
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