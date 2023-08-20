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SANKO üniversitesinde yüzde 100 doluluk oranı sağlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına göre; SANKO Üniversitesinin lisans ve önlisans kontenjanları yüzde 100’ü doldu.

SANKO üniversitesinde yüzde 100 doluluk oranı sağlandı

SANKO üniversitesinde yüzde 100 doluluk oranı sağlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına göre; SANKO Üniversitesinin lisans ve önlisans kontenjanları yüzde 100’ü doldu.

20 Ağustos 2023 Pazar 16:49

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, her yıl çıtayı daha da yükselttiklerini belirterek, “Başarımız asla tesadüf değildir. Kurulduğumuz günden beri hem büyümeye hem de hedeflerimizi büyütmeye devam ediyoruz” dedi.

Prof. Dr. Dağlı, 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi için Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programları kontenjanlarının ilk tercihte yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını söyledi.

Yüksek Öğretim Kurumları (YÖK) tarafından ilk defa uygulanan depremzede öğrenci kontenjanlarının tamamının dolduğunu ifade eden Prof. Dr. Dağlı, şehit ve gazi çocukları için ayrılan kontenjanın ise yüzde 30 doluluk oranında olduğunu bildirdi.

Bilgisi ve özgüveni ile üstleneceği sorumlulukları başarıyla yerine getirecek, iyi eğitim almış gençler yetiştirmenin yanı sıra, güçlü kadrosu ve son teknolojik alt yapısıyla bölgeye ve ülkeye sağlık alanında da katkı sunmayı sürdürdüklerinin altını çizen Prof. Dr. Dağlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin en köklü üniversitelerinden birisi olmak amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Gaziantep ve bölgemizden öğrenci ve ailelerin üniversitemizi tercih etmesi, göğsümüzü kabartıyor.

Başarımızda en büyük katkıyı sağlayan mütevelli heyet başkanımız ve SANKO Holding yönetimine, büyük özveri ile çalışan tüm ekibime teşekkür ediyor, bizleri tercih ederek, üniversitemize yeni katılacak öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum.”

SANKO ÜNİVERSİTESİ

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik ve Anatomi alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

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SANKO üniversitesinde Yüzde 100 Doluluk Oranı Sağlandı
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