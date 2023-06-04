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SANKO’DA ‘Deprem, Sağlık ve Hemşirelik’ Sempozyumu

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Hemşirelik Bölümü tarafından “Deprem, Sağlık ve Hemşirelik” konulu sempozyum düzenlenecek.

SANKO’DA ‘Deprem, Sağlık ve Hemşirelik’ Sempozyumu

SANKO’DA ‘Deprem, Sağlık ve Hemşirelik’ Sempozyumu

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Hemşirelik Bölümü tarafından “Deprem, Sağlık ve Hemşirelik” konulu sempozyum düzenlenecek.

04 Haziran 2023 Pazar 10:44

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonunda 7-8 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek sempozyumun açılış konuşmalarını Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, SBF Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ve SBF Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu yapacak.

Deprem nedeniyle yaşanan akut ve kronik sağlık sorunlarının yönetimine katkı sağlamak, bu süreçte olumsuz etkilenen hemşirelik eğitimine yönelik çözüm önerilerinde bulunmak ve klinisyen hemşirelerin yaşadığı güçlükleri tartışmak amacıyla düzenlenen sempozyumda, birçok il ve deprem bölgesinden öğretim üyeleri konuşmacı ve oturum başkanı olarak paylaşımda bulunacak.

Sempozyumun ilk gününde “Sık Görülen Kronik Hastalıkların Deprem Sürecinde Yönetimi” ve “Enkaz Altında Kalan Kişilerin Sık Karşılaştığı Problemler”, ikinci gününde ise “Depremde Özel Gereksinimi Olan Gruplar”, “Depremin Sağlıklı Bireylere Etkileri”, “Depremin Hemşirelik ve Eğitime Etkileri” konuları ele alınacak.

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SANKO’DA ‘DepremSağlık Ve Hemşirelik’ Sempozyumu
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