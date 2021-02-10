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Sarıaltun, ‘12 Şubat, Onur ve Gurur Günümüzdür’

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında; Milli Mücadele tarihinin önemli bir dönüm noktası olan 12 Şubat’ın, Kahramanmaraş halkının bayramı, onur ve gurur günü olduğunu ifade etti.

Sarıaltun, ‘12 Şubat, Onur ve Gurur Günümüzdür’

Sarıaltun, ‘12 Şubat, Onur ve Gurur Günümüzdür’

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında; Milli Mücadele tarihinin önemli bir dönüm noktası olan 12 Şubat’ın, Kahramanmaraş halkının bayramı, onur ve gurur günü olduğunu ifade etti.

10 Şubat 2021 Çarşamba 17:11
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Başkan Sarıaltun, mesajında şunları kaydetti: “Büyük bir iman, inanç ve bağımsızlık aşkıyla vatan savunmasında tek yürek olan Maraşlılar, eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergilemiştir. Öyle ki bu kahramanlık örneği milli mücadeleye ilham vermiş, aziz milletimizin zafer inancını pekiştirmiş, düşman işgaliyle mücadele eden diğer şehirlere cesaret vermiştir. Kurtuluş Savaşı’nın ilk kıvılcımını temsil eden Maraş müdafaası, bağımsızlık mücadelesinde Tüm Anadolu’ya umut ışığı olmuştur. O nedenle 12 Şubat sadece Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluş günü değil; Kahramanmaraş'ın düğünü, bayramı, gururu ve onurudur.”

Her bir ferdi kahraman olarak tarihe geçen Maraş’ın 101 yıl önce ortaya koyduğu iradenin dünyanın hiçbir yerinde görülmediğini belirten Sarıaltun, şu ifadelere yer verdi: “Hürriyetini her şeyin üzerinde tutan aziz milletimiz, tarihin her safhasında birçok kahramanlık destanı yazmıştır. Şehrimizin 12 Şubat 1920’de verdiği mücadele de buna bir örnektir. 31 Ekim 1919’da Sütçü İmam’ın attığı ilk kurşunla başlayan yeryüzünün bu en onurlu mücadelelerinden biri, 12 Şubat 1920’de tamamlanmış ve Kahramanmaraş, adını ‘kendini kurtaran şehir’ olarak tarih sayfalarına altın harflerle yazdırmıştır. 22 gün 22 gece süren bu destansı mücadele, Kurtuluş Savaşı’nın fitilini ateşlemiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda temel taşlardan biri olmuştur.”

Düzenli orduya karşı büyük bir mücadele veren Kahramanmaraşlı çetelerin, her türlü imkânsızlığa rağmen düşmana karşı ezici bir zafer kazandığını vurgulayan Sarıaltun, mesajında şunları aktardı: “Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunda emeği geçen kahramanlarımız başta olmak üzere bizlere bağımsızlığını kazanmış bir vatan miras bırakan atalarımızı şükranla yâd ediyorum. Bize düşen görev; bu emanete sımsıkı sarılmak, ülkemize de şehrimize de ilçemize de güzel hizmetler yaparak, yarınlara daha güçlü bir ülke miras bırakmaktır. Biz, daha güzel bir Çağlayancerit için çalışıyoruz. Gelecek nesillere her yönüyle daha gelişmiş bir Çağlayancerit miras bırakmak için gayret ediyoruz. Atalarımızın bağımsızlık için verdiği mücadeleyi biz de kalkınma alanında veriyoruz. Bütün çabalarımız, atalarına layık torunlar olmak içindir.”

Kahramanmaraşlıların 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’nı kutlayan Sarıaltun, “Kurtuluşumuzun yıl dönümünde bu destansı kahramanlığa imza atan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletin namusuna uzanan eli kıran Sütçü İmam’ı, kardeşlerinin bağrına tokmak vurmayan Abdal Halil Ağa’yı, ‘Sancaksız Cuma namazı kılınmaz’ diyen Rıdvan Hoca’yı, Maraşlının kalplerindeki iman ruhunu ateşleyen Ali Sezai Efendi’yi, bu şanlı mücadelede tüm şehri tek vücut olarak birleştiren Arslan Bey’i, Arabistan’daki düşman esaretinden kurtulup yurda döndüğünde ‘Memleketim düşman işgali altında iken ben bu elbiseyi çıkaramam’ diyen Cerit Aşiretinden Göllülü Yusuf Çavuş’u, Avukat Mehmet Ali Kısakürek’i, Şehit Evliya’yı, Yörük Selim’i, Doktor Mustafa’yı, Aşıklıoğlu Hüseyin’i, Senem Ayşe’yi, Mıllış Nuri’yi, Muallim Hayrullah’ı, Çakmakçı Sait’i, Çuhadar Ali’yi ve adlarını sayamadığımız nice kahramanları bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehrimizin kurtuluşunun bir kez daha mübarek olmasını diliyor aziz hemşerilerimin kurtuluş bayramını kutluyorum” ifadelerine yer verdi. 

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Sarıaltun‘12 ŞubatOnur Ve Gurur Günümüzdür’
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