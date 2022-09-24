Sefer Aycan ‘Her geldiğimizde Türkoğlu’nun farklı bir güzelliğini görüyoruz’

Daha sonra, Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ve AK Parti Türkoğlu İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş ile birlikte, Türkoğlu İlçe Kaymakamı Burak Keser'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde başarılar dilediler.

Ardından, S.S. Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Ekrem Karadeniz ve Yönetim kurulu üyelerini ziyaret ettiler ve hep birlikte sanayi alanında incelemelerde bulundular.

Hep birlikte, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş 'un en prestijli projesi olan 2. Etap Millet Meydanı proje inşaatını ziyareti ederek, proje hakkında bilgiler aldı. Tarihi M.Ö 7 ila 8 binli yıllara dayanan Kelibişler Domuztepe Höyüğünde yapılan Arkeopark yapım çalışmalarını yerinde incelediler.

Yapılan çalışmalar tamamlandığında Domuztepe kazılarında bulunan Tarihi eserlerin canlandırılmış Arkealojik çalışmaları burada sergilenecek. Burası Tarihimizin ve kültürümüzün gelecek nesillerimize tanıtmak, öğretmek ve dünden bugüne Türkoğlu’nu anlatan bir Arkeolojik park olacak.

Seraları ile meşhur Kadıoğluçiftliği Mahallesinin tarımsal Kalkınma Kooperatifini ve üreten çiftçilerini seraların da ziyaret ettiler.

Ziyaret kapsamında son olarak, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş 'un hizmete kazandırdığı Su Parkı ve projelerini yerinde inceledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan; “Sayın Belediye Başkanımızla birlikte Türkoğlu’nda incelemelerde bulunduk. Her geldiğimizde Türkoğlu’nun farklı bir güzelliğini görüyoruz. Özelikle Türkoğlu’nda Küçük Sanayi Sitesinin yapılıyor olmasından dolayı çok mutlu olduk. İnşaat alanında incelemelerde bulunduk. Şehir merkezinde yapılan düzenlemeleri gördük ve arkealoji ile ilgili çalışmaları gördük. Türkoğlu’nda hakikaten her yönüyle bir çalışma var. Kadıoğlu Çiftliğindeki seralar gördük. Bunun iktisadi anlamda çok önemli katkıları var. Türkoğlu Sayın Belediye Başkanımızla birlikte çok büyüyor. Bir cazibe merkezi haline geldi. Bundan dolayı da mutluyuz. Şuan 11 ilçe içinde nüfusu artan hem tarım, hem de sanayi yönünden gelişen bir ilçe bu yönüyle de tabi gururumuz, destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz.”dedi.



