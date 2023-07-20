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Şehrin Doğal Güzellikleri Kursiyerlerin Objektiflerine Yansıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’nda yeni dönem eğitimleri sürerken, Fotoğraf Çekimi Atölyesi öğrencileri KAMEK’te aldığı teorik bilgileri şehrin tarihi ve turistik mekânlarında gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle pratiğe döküyor.

Şehrin Doğal Güzellikleri Kursiyerlerin Objektiflerine Yansıyor

Şehrin Doğal Güzellikleri Kursiyerlerin Objektiflerine Yansıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’nda yeni dönem eğitimleri sürerken, Fotoğraf Çekimi Atölyesi öğrencileri KAMEK’te aldığı teorik bilgileri şehrin tarihi ve turistik mekânlarında gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle pratiğe döküyor.

20 Temmuz 2023 Perşembe 14:53

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’nda (KAMEK) yeni dönem eğitimleri sürüyor. Ritim, Stem, Takı Tasarım, Ahşap Boyama, Ebru, İngilizce, Karakalem Resim, Yazarlık Atölyesi ve Pastacı Çırağı gibi 28 farklı branşta ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlere bin 39 kursiyer katılım sağlıyor.

Vatandaşların en çok ilgi gösterdiği kurslardan birisi de Fotoğraf Çekimi Atölyesi oldu. Kursta bir yandan temel fotoğraf çekim teknikleri, fotoğraf makineleri ve ayarları, fotoğrafta ışık ve kompozisyon gibi teorik eğitimler alırken bir yandan da şehrin tarihi ve turistik mekânlarında gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle teorik bilgilerini pratiğe döken kursiyerler, şehrin doğal güzelliklerinden Yeşilgöz ve Döngel Şelalesi’ni ziyaret ederek uygulamalı fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Düzenlenen uygulamalı eğitimle, KAMEK’te öğrendikleri teorik bilgileri doğada test etme imkânı bulan kursiyerler, eğitimlerin fotoğraf çekim tekniklerini geliştirmeleri açısından çok faydalı olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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Şehrin Doğal Güzellikleri Kursiyerlerin Objektiflerine Yansıyor
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