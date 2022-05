SGK’dan emekliler derneğine ziyaret

Ziyaret sırasında emeklilerin durumu, SGK ile sorunları ve hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

SGK İl Müdürü Harun Akbalaban, Sosyal Güvenlik Haftasının önemine değinerek, kayıt dışı çalışma önlenirse emeklilerin daha iyi şartlar altında geçinebileceğine vurgu yaptı.

“EMEKLİLERİN RAHATLIĞI İÇİN KOLAYLIKLAR SAĞLIYORUZ”

Genç yaşta sigorta yatmasının çok avantajlı olduğun dile getiren İl Müdürü Akbalaban, yasalar çerçevesinde çalıştıklarını söyleyerek, “Kahramanmaraş SGK İl Müdürlüğü olarak emeklilerin her zaman yanındayız. Doğumdan ölüme hatta ölümden sonra bile hizmet sunan bir kurum olan SGK’nın sağlık alanında yapmış olduğu çalışmalarla, Kaliteli, eşit ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulması için Resmi ve özel sağlık hizmeti sunucuları ile sözleşme yaparak hiçbir ayrım yapmadan bütün hastane kapılarını vatandaşlarımızın hizmetine açılmasını sağladık. 2021 yılında SGK tarihinin en düşük açığını gerçekleştiren Kurumumuz 2021 yılında yaklaşık 633 milyar gelir elde etmiş ve 654 milyar gider gerçekleştirmiştir. Bu dönemde SGK bütçesi 21 milyar TL ile oransal tarihinin en düşük açığını vermiş, Gelirlerin giderleri karşılama oranı yüzde 96,7 ile kurulduğu günden itibaren en yüksek orana ulaştığı buradan bir kez daha vurgulamak isterim. Pandemi döneminde ülkelerin sağlık sistemlerinin gücü sınanırken ülkemizde hiçbir vatandaşımız sağlıktan faydalanamama, tedavi olamama ya da ilaç alamama gibi bir sorunla karşılaşmadığını, sigortalılarımıza, işverenlerimize ve emeklilerimize yönelik sadece sağlık alanında değil sosyal güvenlikleriyle ilgili her konuda kolaylık sağlamak için Kurumumuzun tüm olanakları seferber edilmiştir. Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili yapılan düzenleme ile ülke nüfusunun neredeyse tamamına yakınının Genel Sağlık Sigortası şemsiyesi altına alınmış, Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal sigorta ve sağlık sigortası alanlarında yapmış olduğu bütünleştirici ve etkin çalışmalarıyla, ülkemizdeki sosyal güvenlik kapsamını yüzde 70’lerden yüzde 99’a ulaştırmayı başarmıştır. Bu bilinç ile sağlık alanında da pek çok hizmeti yerine getirmeye, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine eşit şartlarda erişimini sağlamaya devam ediyoruz. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız aylık sadece 150 lira ödeyerek ailece sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. Ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın primleri devlet tarafından karşılanmakta iken, 18 yaş altı genç ve çocuklarımızın ilaç ve tedavi masrafları da GSS kapsamında karşılanmaktadır. Kurum olarak ilk önceliğimizin 2 milyon işyerinde faaliyet gösteren 24,6 milyon çalışanın, üretenin, alın teri dökenin her şartta yanında olmak olduğunu ve bu kapsamda da 23 farklı teşvik uygulaması ile işverenlerin ve sigortalılarımızın yanında olarak istihdamı desteklemekteyiz. e-Devlet’te en çok uygulaması olan ve en çok ziyaret edilen Kurum olduğumuzu bildirmek isterim” dedi.

“BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ”

SGK çalışanlarının her zaman birlikte hareket ettiklerini ifade eden Türkiye Emekliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Nalbantbaşı “Hem ülkemizin hem de çalışanlarımızın geleceğini garanti altına almak için kayıt dışı istihdamla mücadelemize durmaksızın devam eden Sosyal Güvenli Kurumunu takdir ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Bizlere verdiği önemin farkındayız ve bizleri Sosyal Güvenlik haftası gibi önemli bir haftada ziyaret ederek mutlu etmişlerdir. Kendilerine ve çalışanlarına başarılar dileriz” diye konuştu.