Tarihi Kapalı Çarşı’da Esnaf Kepenk Açmaya Başladı

Şehrin tekrardan ayağa kaldırılması ve depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının eksiksiz olarak yerine getirilmesi noktasında gece gündüz çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarihi Kapalı Çarşı’da kepenk açan esnaflarla bir araya geldi. Depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten ve her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Hayrettin Güngör, “6 Şubat’ta yaşadığımız felaket sonrası şehrimizi tekrardan ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu süreçte hemşehrilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve mağduriyet yaşamamaları önceliğimiz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, bakanlıklarımız, milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz, STK’larımız ve gönüllülerimizle el birliğiyle yoğun gayret gösteriyoruz. Hamdolsun çok önemli aşama kat edildi. Hemşehrilerimizin barınma ve yeme içme ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Daima hemşehrilerimizin yanındayız” dedi.

Esnafımız Dükkanlarını Açmaya Başladı

Başkan Güngör açıklamalarının devamında, “Bugün de Tarihi Kapalı Çarşı’mızı ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geldik. Her şeyin bir an önce yoluna girebilmesi için Tarihi Kapalı Çarşı’mızda esnafımız da dükkanlarını açmaya başladı. Allah işlerine bereket, gönüllerine sürur nasip eylesin” cümlelerini kaydetti.