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Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kahramanmaraş’ta

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları kapsamında Kahramanmaraş’a geldi.

Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kahramanmaraş’ta

Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kahramanmaraş’ta

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları kapsamında Kahramanmaraş’a geldi.

24 Eylül 2022 Cumartesi 09:12

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Kahramanmaraş havaalanında Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, İlçe belediye başkanları, teşkilat başkanları ve partililer tarafından karşılandı.

AK Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, MKYK Üyesi Türk İslam Karakoç, Cüneyt Yüksel, Şamil Tayyar, Genel Merkez İl Koordinatörü Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu’nun da katılacağı Kahramanmaraş program akışı şöyle;

Saat: 10:30 Mado Sarayı basın toplantısı, 12.00 istişare toplantısı, 15.00 çiftçilerle buluşma biber hasadı, 16.00 Çağlayancerit Ceviz Ve Kültür Festivali.

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Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kahramanmaraş’ta
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