Tarımın Nabzı Kahramanmaraş’ta Attı

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, kentteki çeşitli ziyaretlerinin ardından ‘Kahramanmaraş Tarımının Bugünü ve Yarını’ programına katıldı. Ticaret Borsası tarafından düzenlenen programa; Bakan Kirişçi’nin yanı sıra Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Habibe Öçal, TİGEM Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, ilçe belediye başkanları ve STK Temsilcileri katıldı. Programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “Kahramanmaraş’ın sanayileşmesi, gelişmesi ve güçlenmesi adına her türlü desteği vermeye hazırım. Kahramanmaraş’ın yanındayız. Bizim derdimiz üretenin arkasında durmak ve üretene daha fazla sahip çıkmak” dedi.

BAKAN KİRİŞÇİ: “İSTİKRAR ÇOK ÖNEMLİ”

Bakan Kirişçi, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “İş dünyası sükûnet arar, para ise huzur arar. Dünyanın genel durumuna baktığımızda, bu ülkede en zor zamanlarda bile ne üretim zincirinde ne de tedarik zincirinde bir aksama olmadı. Pandemi de sanayi sektörü ve tarım sektörü üretim konusunda yarıştılar. Türkiye’nin 250 milyar dolarlık ihracatında 30 milyar dolarlık kısmını gıda ve tarım sektörü gerçekleştirdiyse bu ülkenin üretim aşkı adeta bir ibadete dönüşmüştür. Bu gelişme de ülkemizin hanesine de artı olarak yansımıştır. İstikrar çok önemli, istikrar Recep Tayyip Erdoğan’ın geleceği değil, istikrar buradaki milletvekili arkadaşların geleceği değil, istikrar bu ülkeye bel bağlamış dünyanın sesi olmuş Türkiye’nin istikrarıdır. Bizdeki enflasyon oranı diğer ülkelerdeki enflasyonun 7-8 katı ama ülkemizde herhangi bir kargaşa yok. Rafta bir eksiklik yok, herkes üretmeye devam ediyor, ihracat devam ediyor.

“KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZ DEVAM EDECEK”

Türkiye artık bırakın bölgeyi, dünyada söz sahibi olan bir ülke. Gündemi belirlenen bir Türkiye yok, dünyanın gündemine çözüm üreten, barıştan, esenlikten, refahtan yana, tavrının samimi olduğunu dile getiren bir Türkiye var. Türkiye savunma sanayi alanında yerlilik ve millilik olgusunu yüzde 20’lerden yüzde 80’lere çıkardı. Yapmış olduğumuz askeri ve savunma amaçlı araç-gereç mühimmat konusuna artık isimlendirme için sıkıntı yaşadığımız bir döneme girdik. Ürettiğimiz eserlerden rahatsız oluyorlar. Onlar rahatsız oladursun, Allah’ın izniyle bizim kutlu yürüyüşümüz devam edecek.

BULUNTU: “PAYDAŞ KURUMLARIMIZLA BERABER GÜZEL BİR SİNERJİ YAKALADIK”

Programda kent ekonomisi ile ilgili sunum yapan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası ve Esnaf Odalarıyla beraber Kahramanmaraş’ta çok güzel bir sinerji yakaladıklarını söyledi. KMTSO’nun 12 bin üyesiyle iş dünyasını temsil eden bir kuruluş olduğuna dikkat çeken Buluntu, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Türkiye’de şu an sanayiciler enerjiyi birçok ülkeden çok daha ağır şartlarda kullanıyor. Örneğin: Özbekistan’da 4 cent, Çin’de 9 cent, şu an bu son indirim hariç Türkiye’de 18 cent olarak kullanıyor. Ama dün yapılan açıklamalarla beraber enerjide özellikle elektrikte yüzde 13’e yakın bir indirim yapıldı. Doğalgazda da yüzde 13-17 arası üreticisine göre bir indirim yapıldı. Bunlar bizim için çok önemli çünkü rekabet ettiğimiz ülkeler bu konuda bizden çok daha avantajlı. Biz Cumhurbaşkanı Yardımcımıza şunu anlattık; biz kar elde etmek istemiyoruz. Ama tesislerimiz ayakta kalsın dedik. Birçok tesislerimizde biliyorsunuz ki zorluklar var. Üretim sıkıntısı var. Belli bir sayıda işçi kardeşlerimizle yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Ama biz bunun büyümesini istemiyoruz. Şu an biz kesinlikle fabrikalarımızı çalıştırmak ve rekabet etmek istiyoruz. Bunun neticelerini de yavaş yavaş görmeye başladık.



“TARIMSAL MİLLİ GELİRİMİZ 5.6 MİLYAR DOLAR”

Kahramanmaraş’ın genel ekonomik durumundan kısaca bilgi vermek istiyorum. Kahramanmaraş’ın milli gelirdeki payı 63 milyar TL. Kişi başına 6 bin dolar milli gelire sahibiz. Tarımsal milli gelirimiz de 5.6 milyar dolar. İhracatımız bu yıl itibarı ile 1 milyar 464 milyon dolar oldu ve 17. sırada yer aldık. İstihdamımız ise 175 bin kişi. Özel sektör yatırımlarımıza gelince; listede birinci sırayı imalat sektörümüz oluşturuyor. Devamında enerji sektörü, hizmet sektörü ve tarım sektörü. Akabinde de madencilik sektörümüz 5.sırada.



“ÇELİK SEKTÖRÜNDE HEDEFİMİZ 200 MİLYAR DOLAR İHRACAT”

Kahramanmaraş bir tekstil memleketi, yani yüzde 70 oranında ihracattaki payı tekstil sektörüne ait, devamında demir çelik sektörümüz ve hazır giyim sektörümüz var. İhracatta tekstil ağırlıklı olduğu için, İtalya, Almanya ve çelik sektöründe de Mısır’da ileri noktadayız. Ama şimdi çelik sektörümüzle de ilgili bir çalışma yaptık. Hedef ülke ve hedef ihracat olacak Pazar ülkeleri araştırıyoruz. Bu yılki odağımızı da Amerika ve Kanada olarak seçtik. Çelik sektöründe 130 ülkeye ihracat yapılmış, bu rakamı 200’e ve 130 milyon dolarlık ihracat hedefini de bu yıl 200 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.”



NARLI: “DONDURMA OSB’Yİ HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ”

Programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı ise, “Dondurma OSB’yi hayata geçirmek istiyoruz. Çünkü 150 milyon insana dondurmayı nereden yapacağız? Düne kadar bu şehrin mısırını ihracata gönderiyorduk. Ama şimdi Hanefi Öksüz’e çok teşekkür ediyorum. Günlük 1000 ton, yıllık 5000 ton bu mısırı işleyebilecek fabrikayı kuruyor. Dünyada pandemi ve savaşların etkisiyle tarımın kıymeti daha çok öne çıkıyor.” İfadelerini kullandı.

Program Bakan Kirişci ve protokol üyeleri tarafından Kahramanmaraş Ticaret Borsası’nın önündeki alana fidan dikimiyle son buldu.