TBB’den Başkan Güngör’e Ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, meydana gelen depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletmek ve şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında yürütülen çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunmak üzere şehre gelen Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ağırladı. TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Dulkadiroğlu, Elbistan ve Pazarcık Belediye Başkanları, KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak ve TBB yetkililerinin de yer aldığı ziyarette, istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Devlet Millet El Birliği

Programda konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde maalesef çok sayıda vatandaşımızı kaybettik, yaralılarımız var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hamdolsun geldiğimiz noktada devlet millet el birliğiyle, büyük bir dayanışmayla yaralarımızı hızla sarıyoruz. Depremin ilk saatinden itibaren bizi yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, kardeş belediyelerimize, STK’larımıza yürekten teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüm Alanlarda Faaliyetler Sürüyor

Başkan Güngör konuşmasının devamında, “Büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Bu manada çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Hemşehrilerimizin barınmadan beslenmeye, hijyene tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yoğun gayret gösterilirken kalıcı konutların inşasına da başlandı. Tüm alanlarda faaliyetler devam ediyor. Yerel yönetimler olarak bizler de şehirlerimizin ayağa kaldırılması noktasında Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kardeş belediyelerimiz deprem bölgelerinde canla başla çalıştılar. Bizim acımızı hafiflettiler. Her zaman yanımızda olan Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.

Acılar Paylaştıkça Azalır

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden 11 il ve 15 milyon kişi etkilendi. Dünya deprem tarihine geçecek büyük bir afet. Şu an yaraları sarma ve iyileşme dönemindeyiz. Şehirlerimizin tekrar ayağa kaldırılması noktasında el birliğiyle gayret gösteriyoruz. Bizim medeniyetimizde acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaşınca artar. Bizler de bu doğrultuda hareket ediyoruz. Bugün de çalışma arkadaşlarımızla birlikte komşumuz Kahramanmaraş’a hem geçmiş olsun dileklerimizi iletmek hem de gerçekleştirilen ve planlanan çalışmaları istişare etmek için ziyaret gerçekleştirdik” diye konuştu.