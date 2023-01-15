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Tongar, Ebeveynlere Çocuk Eğitimini Anlattı
Tongar, Ebeveynlere Çocuk Eğitimini Anlattı
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Tongar, Ebeveynlere Çocuk Eğitimini Anlattı

Büyükşehir Belediyesi, Aile Danışmanı – Yazar Hatice Kübra Tongar’ın katılımıyla ‘Adetlerle Değil Ayetlerle Çocuk Eğitimi’ temalı konferans düzenledi. NFK Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Yazar Tongar; çocukların pedagojik gelişimi, ebeveynlerin çocukların hayatına etkisi ve bilinçli ebeveynlik gibi pek çok konuyu ele aldı.

Tongar, Ebeveynlere Çocuk Eğitimini Anlattı

Tongar, Ebeveynlere Çocuk Eğitimini Anlattı

Büyükşehir Belediyesi, Aile Danışmanı – Yazar Hatice Kübra Tongar’ın katılımıyla ‘Adetlerle Değil Ayetlerle Çocuk Eğitimi’ temalı konferans düzenledi. NFK Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Yazar Tongar; çocukların pedagojik gelişimi, ebeveynlerin çocukların hayatına etkisi ve bilinçli ebeveynlik gibi pek çok konuyu ele aldı.

15 Ocak 2023 Pazar 14:36

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdürüyor. Ocak ayı etkinlikleri kapsamında Aile Danışmanı – Yazar Hatice Kübra Tongar’ın katılımıyla ‘Adetlerle Değil Ayetlerle Çocuk Eğitimi’ temalı konferans düzenlendi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe özellikle ebeveynler yoğun ilgi gösterdi. Bağırmayan Anneler adlı kitabıyla yüz binlerce anneye ulaşan ve kaleme aldığı eserlerle çocukların ve ebeveynlerin hayatına dokunan Tongar, yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte; çocukların pedagojik gelişimi, mutlu aile kavramı, ebeveynlerin çocukların hayatına etkisi ve bilinçli ebeveynlik gibi pek çok konuya ışık tuttu. Kendine has anlatımı ve ele aldığı konularla dinleyicilerin büyük beğenisini kazanan Tongar, katılımcılardan yoğun alkış aldı. Katılımcılar, konferansın çok faydalı olduğunu belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Yazar Hatice Kübra Tongar’a teşekkür etti.

Çocuk Yetiştirme Noktasında Çeşitli Fikirler Ortaya Atıldı

Aile Danışmanı – Yazar Hatice Kübra Tongar, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Çocuk yetiştirme noktasında geçmişten günümüze kadar dünyada yüzlerce fikir ortaya atıldı. Batı kaynaklı çocuk eğitiminde 1910’lu yıllarda döverek eğitme fikri ortaya çıktı. Daha sonrasında ise sırasıyla isteklerinden mahrum bırakma, yaramazlıklarını görmezden gelme, ikna ile eğitim, sevgi ile eğitim ve hem dövün hem sevin gibi yöntemler uygulanageldi” cümlelerini kaydetti.

Doğru Merkezi Bulmalıyız

Çocukların yetiştirilmesi noktasında doğru merkezin bulunmasının çok önemli olduğunu belirten Tongar, “Bizde ise çocuk, ailenin en temel taşlarından bir tanesi olarak görülür. Batının aksine bizde çocuk kaç yaşına gelirse gelsin ailenin bir parçasıdır. Çocukların aileden çok uzaklaşması hoş görülmez ve bunun önüne geçmeye çalışılır. Çocuk yetiştirme noktasında da bu hassasiyetlere çok dikkat edilir. Çocuk yetiştirme noktasında doğru merkezin bulunması çok önemlidir. Çocuklarımızı adetlerle değil ayetlerle yetiştirmeliyiz. Doğru merkezi bulduğumuz noktada yollar bu bağlamda açılmaya başlıyor. Beklentiler, güven eksikliği ve ego gibi bazı özellikler çocuğumuzu tanımamıza ve ona yaklaşmamıza engel olarak doğru merkezi bulmamızın da önüne geçebiliyor” dedi.

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TongarEbeveynlere Çocuk Eğitimini Anlattı
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