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TRT Sanatçıları Müzik Ziyafeti Yaşatacak

Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle 4 Şubat Cumartesi günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konserde TRT sanatçıları dinleyicilere müzik ziyafeti yaşatacak.

TRT Sanatçıları Müzik Ziyafeti Yaşatacak

TRT Sanatçıları Müzik Ziyafeti Yaşatacak

Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle 4 Şubat Cumartesi günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konserde TRT sanatçıları dinleyicilere müzik ziyafeti yaşatacak.

02 Şubat 2023 Perşembe 14:03

Şehirde tiyatro gösterisinden resim sergisine, konferanstan söyleşiye çeşitli etkinlikleri kültür sanat dostlarıyla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik iş birliğiyle ‘TRT Sanatçıları Şehir Konseri’ düzenleyecek.

4 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek konserde, TRT Radyo Dairesi Başkanlığı’nda görev alan profesyonel ses ve saz sanatçıları Anadolu’nun farklı yörelerinden nadide eserleri Kahramanmaraşlı müzikseverler için seslendirecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, TRT sanatçılarının katılımıyla ücretsiz olarak düzenlenecek konsere tüm müzikseverlerin davetli olduğu belirtildi.

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TRT Sanatçıları Müzik Ziyafeti Yaşatacak
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