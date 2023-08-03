TÜMKİAD Kahramanmaraş’ta milli sporculara destek oldu!

Kentte birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan ve destek olan TÜMKİAD, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında şehrin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla yaptığı çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.

Depremin sosyal ve psikolojik etkilerini azaltmak amacıyla çeşitli faaliyetler yürütülürken, kendileri de depremzede olan dernek üyeleri her şeye rağmen depremzedelere desteklerini sürdürüyor.

Sosyal anlamda yapılan çalışmalar kapsamında bu kez TÜMKİAD üyeleri Kahramanmaraşlı depremzede sporcularla buluştu.

TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık, şehrin yetiştirdiği genç milli sporcularla bir araya gelmekten gurur duyduğunu ifade ederek, “Gençlerimiz hem ülkemizde hem de Avrupa çapında yarışmalarda derece elde etmişler. Şu anda katılacakları yarışma öncesinde destek ve moral amaçlı bizde onlarla bir araya geldik. Güldük, eğlendik ve dertleştik. Tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Pırıl pırıl gözlerinin içi gülen muhteşem gençlik.” dedi.