TÜRKAV’dan Rektör Yasım’e hayırlı olsun ziyareti!

TÜRKAV Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz ve yönetim kurulu üyeleri KSÜ rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Alptekin Yasım’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Karşılıklı görüş alışverişinin bulunulduğu ziyarette, TÜRKAV’ın misyon ve faaliyetleri hakkında bilgi veren TÜRKAV Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz, Rektör Yasım’e üniversite yönetimiyle birlikte iş birliği içerisinde eğitim ve kültür faaliyetleri yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Misafirperverliği için Rektör Yasım’a teşekkür eden Hakkoymaz, “TÜRKAV Kahramanmaraş Yönetim Kurulu olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne atanan değerli hocamız Sn. Prof. Dr. Alptekin YASIM ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Sayın Rektörümüze nazik ev sahipliği ve samimi muhabbetleri dolayısıyla teşekkür eder, görevlerinde muvaffakiyetler dileriz.” Dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım TÜRKAV heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.