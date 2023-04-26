Türkiye'de Yeni Bir Kimlik Siyaseti Dalgası

Bazı liderler Prag Zirvesi'nde Erdoğan'la yüz yüze görüşebilirken, diğerleri denedi ve başarısız oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Türk Birliği'ne katılmaya davet etmesi ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmesi dikkatleri üzerine çekti. Buna karşılık, Yunanistan'ın Kyriakos Miçotakis'i ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiades, bazı Avrupalı ​​liderlerin bu görüşmeleri ayarlama çabalarına rağmen Erdoğan'la görüşemedi.

Erdoğan'ın basına yaptığı açıklamada beş önemli noktaya yer verildi:

1) Türkiye, Avrupa Siyasi Topluluğu'nu Avrupa Birliği üyeliğine alternatif olarak görmüyor.

2) Ankara, Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış için gerekli adımları atması şartıyla, Erivan ile ilişkilerini ön koşulsuz normalleştirmeye hazırdır.

3) Erdoğan, zamanı geldiğinde Suriye'nin Beşar Esad'ı ile görüşebilir.

4) Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusundaki tutumu değişmedi, ancak Erdoğan Finlandiya'nın üyeliğine yeşil ışık yaktı.

5) Yunanistan ile ilgili daha önceki sözleri - "Bir gece aniden gelebiliriz" - blöf değil, ciddi bir uyarıydı. Bu açıklamalar, Ermenistan ve Suriye ile normalleşme konusunda ilerleme kaydedilebileceğini, ancak Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyonun yüksek olduğunu gösteriyor. Her iki ülkenin de yakın zamanda seçime gideceği göz önüne alındığında, Atina'nın gerilimi azaltmak için provokasyonlarına son vermesi gerekiyor. Hemen akla ilgili adaları silahsızlandırmak için adımlar atmak geliyor.

Dönüş yolunda ben de dahil olmak üzere bir grup gazeteci ile sohbet eden Erdoğan, KKTC'ye silahlı insansız hava araçları konuşlandırılması, dini başörtüsü sorunu, Alevi açılımı ve Türkiye'ye olan bağlılığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. aileyi korumak Görünüşe göre, dini başörtüsü ve ailenin korunmasına ilişkin anayasa değişikliği önerisine ilişkin kamuoyu tartışması önümüzdeki günlerde kızışacak. Spesifik olarak, Erdoğan'ın aileyi korumak için yasal güvenceler koymaya çalışması ve LGBT gündemine yönelik eleştirisi, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi, bir yasayla “cinsel yönelimin dezavantajlı durumuna son vermeye” çalışıyor.

Ayrıca hükümetin Alevi açılımı ülkeyi tam bir kimlik siyaseti fırtınasına sürüklüyor. Erdoğan, cuma günü düzenlenen dört cemevinin açılışı ve yedi cemevinin temel atma töreninde önemli bir adım attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Kültür ve Cemevleri Başkanlığı kurulacağını ve arzu etmeleri halinde Alevi-Bektaşi inancının ileri gelenlerine kalıcı görevler verileceğini duyurdu. Bu, yetkililerin cemevlerinin elektrik, içme ve kullanma suyu, inşaat, onarım ve bakım masraflarını karşılamalarına ve imar planlarıyla ilgili sorunları çözmelerine olanak sağlayacaktır. Bu adımların cemevlerine idari ve kültürel bir statü kazandırmak anlamına geldiğini söylemek mümkündür.

Birden fazla gruptan oluşan Alevi toplumunun kimlik taleplerini daha önceki girişimleri ve sözde Alevi atölyeleri sayesinde bilen iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi, bir çözüm bularak önemli bir adım attı. o topluluğun uzun süredir devam eden sorunlarını ele almak için orta yol. Böylelikle cemevleri önemli bir destek alacak ve idari ve mali anlamda belli bir yapıya kavuşacaktır. Bununla birlikte, hükümetin planının, cemevlerinin resmi olarak ibadethane olarak tanınmasını bekleyen bazı Alevi gruplarının taleplerinden farklı olduğunu söylemeye gerek yok.

Cemevlerinin ibadethane olarak tanınması, şüphesiz Türkiye'nin laikliğe resmi yaklaşımında radikal bir değişiklik anlamına gelecektir. Bu adımın Türk toplumunda ek sorunlar yaratma ihtimali ve daha da önemlisi Alevi toplumu içinde ne yapılması gerektiği konusunda fikir ayrılıkları yaratması, hükümetin bu orta yolu bulmasını gerektirdi.

Resmi bir kurum çatısı altında toplanmaya karşı çıkan Alevi kesimlerin bu özel çözümü eleştirmesine kimse şaşırmayacaktır. Yetkilileri sivil toplumu o kamu kurumu aracılığıyla kontrol etmeye çalışmakla suçlamaları bile beklenebilir. Türk laikliğinin temel yapısı değişmedikçe ve devletin dini kurumlar üzerindeki tekeli sona ermedikçe farklı bir çözüm olamaz. Böyle bir gelişme ise din-devlet ilişkileri konusunda kökten farklı bir tartışmayı ateşleyecektir.