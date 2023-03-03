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Türkiye Diyanet Vakfı depremzedeler için seferber oldu

Diyanet Vakfı Kahramanmaraş afet bölgesinde yaraları sarıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı depremzedeler için seferber oldu

Türkiye Diyanet Vakfı depremzedeler için seferber oldu

Diyanet Vakfı Kahramanmaraş afet bölgesinde yaraları sarıyor.

03 Mart 2023 Cuma 07:24

Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı, Kahramanmaraş’ta lojistik merkezlerde depremzedeler için seferber oldu. Türkiye Diyanet Vakfı Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler sonrası bölgede aktif çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye’nin dört bir tarafından gelen yardımlar önce lojistik merkezine alınıyor sonra da bölgelere dağıtılıyor.

Depremlerden etkilenen bölgelerde lojistik merkezler kuran Türkiye Diyanet Vakfı, depremzedelerin ihtiyaçlarını hızla ulaştırıyor. Depremin yaralarını sarmak için Kahramanmaraş Onikişubat Kavlaklı organize sanayi bölgesinde lojistik Merkezi oluşturan Vakıf 7/24 mesai yapıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı 11 ilçeyedeki depremzedelere her türlü yardım gönderiyor; 160 kilometrelik alana dahi uzanıyorlar. Trabzon ilinden gelen din görevlisi ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü Hikmet Keskinsoy burada tüm bölgeden gelen insanların gönüllü olarak çalıştıklarını, müezzin kayyum, müftü ayrımı yapmaksızın tüm amaçlarının depremin yaralarını sarmak ve bu yardımların ulaşmasını sağlamak için gece gündüz 24 mesai sarfettiklerini ifade etti. Şu anda Türkiye Diyanet Vakfı lojistik merkezinde Trabzon ekibinden 50 kişi görev almış bulunuyor. Ekipler AFAD ile koordineli olarak çalışıyorlar. Soba ve odun yardımında da bulunan ekipler adeta gönülleri de ısıtıyorlar.

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Türkiye Diyanet Vakfı Depremzedeler Için Seferber Oldu
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