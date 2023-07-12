Türkiye – Güney Kore Kardeşlik Mahallesi Konteyner Kent’in Açılışı Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aksaray Belediyesi ve Güney Kore Hope Bridge Derneği iş birliğiyle oluşturulan ‘Türkiye – Güney Kore Kardeşlik Mahallesi Konteyner Kent’in açılış programına katıldı.

Erkenez Mahallesi’nde, toplamda 200 depremzede aileye ev sahipliği yapacak geçici konaklama merkezinin açılış programında; Güney Kore Ankara Büyükelçisi Won IK Lee, Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, Hope Bridge Derneği Başkanı PilhoSong, STK temsilcileri ve vatandaşlar da yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer ve Büyükelçi Won IK Lee, depremzedelerin üzüntülerini paylaştıklarını belirterek açılışı gerçekleştirilen konteyner kentin hayırlı olmasını diledi.

72 Bin Konut ve 30 Bin Köy Evi

Açılış programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yaşadığımız büyük afetin 5’inci ayını geride bıraktık. Devletimizin ve milletimizin gayretleriyle bugüne geldik. Bu süreç içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün kurum ve kuruluşlarımız, STK’larımız, yurt içinden ve yurt dışından dostlarımızın çok büyük gayretini gördük. Hemşehrilerimizin barınmasını sağlamak için şehrimizde geçici konaklama merkezleri oluşturuldu. Şehrimizde 72 binin üzerinde kalıcı konut ve 30 binin üzerinde de köy evinin yapımı devam ediyor. İnşallah kalıcı konut ve köy evleri belirlenen sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek” cümlelerini kaydetti.

Hayırlı Olsun

Destekleri için Aksaray Belediyesi’ne ve Güney Kore Hope Bridge Derneği’ne teşekkür eden Başkan Güngör, “Şehrimizin yeniden imarı ve inşası noktasında da planlama ve kentsel tasarım çalışmalarımız devam ediyor. Bu süre içerisinde dostlarımızın büyük desteklerini gördük. Türkiye’den 100’e yakın kardeş belediyemiz yanımızda oldu. Bugün de Güney Kore’nin desteklerine şahitlik ediyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz konteyner kent için Aksaray Belediye Başkanımız Evren Dinçer ve ekibine, Güney Kore hükümetine ve Hope Bridge Derneği’ne teşekkür ediyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz geçici konaklama merkezinin hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek konteyner kentin açılışı gerçekleştirildi.