Türkiye Güreş Şampiyonası Dulkadiroğlu’nda Başladı

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından Dereköy mahallesine inşa edilen Dereköy Şeref Eroğlu Er Meydanı’nda başlayan güreş müsabakaları, renkli görüntülere sahne oldu.

Toplamda 44 ilden, 47 kulüp ve 500 sporcunun katıldığı turnuvaya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Gençler ve Yıldızlar müsabakalarının gerçekleştirildiği turnuvada final müsabakaları 25 Haziran Cumartesi günü protokolün katılımıyla yapılacak.

İlk gün müsabakalarını değerlendiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ortaya konulan mücadeleden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Dereköy’e yakışır bir tesis inşa ettiklerini ifade eden Başkan Okay, Türkiye şampiyonasının Kahramanmaraş’a yakışır bir görselde start aldığını anlattı.

Başkan Okay, değerlendirmesinde şunları söyledi: “Ata sporumuz güreş, bizleri tarihle bütünleştiren, gençlerimize mücadele azmi işleyen önemli bir değerdir. Bugün burada kurulan er meydanı, Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonları, Olimpiyat madalyası kazanarak bayrağımızı göklere yükselten sporcular yetiştirmiştir. Nitekim bu sporcular er meydanlarında ortaya koydukları mücadele ve azim ile, bugün güreşin gelişmesi ve kalkınması adına da çaba göstermektedir. Göreve geldiğimiz günden bu yana Dereköy’de er meydanı kuruyor, çeşitli güreş organizasyonları düzenliyoruz. Son yıllarda pandeminin getirdiği kısıtlamalar dolayısıyla bu etkinliklerimizi icra edemez olmuştuk. Ancak bu süre içerisinde boş durmadık ve buraya yakışır bir tesis inşa ettik. Bu tesisimizi, güreşçilerimizin en sağlıklı şekilde spor yapabilmeleri adına dizayn ettik. Buradan beklentimiz, bizleri dünyanın dört bir yanında temsil eden sporcuların yetişmesidir. Güreşe ve güreşçiye büyük kıymet veren Dereköy Mahallemiz, bu anlamda daha da gelişecek, Dulkadiroğlu’nun adını güreşe ve güreşçiye verdiği değer ile de tüm dünyaya duyuracak potansiyele sahiptir. Bugün Güreş Federasyonumuzun düzenlediği bu güzel şampiyonaya 44 ilden, 47 kulüp ve 500 sporcu katıldı. Ben bu güzel organizasyona emek veren, buradan yetişecek sporculara örnek olan Federasyon Başkanı Şeref Eroğlu’na çok teşekkür ediyorum. Güreşçilerimize başarılar diliyorum.”