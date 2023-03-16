Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde
Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!
Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret

Türkoğlu’nda Hayatın Normalleşmesi İçin Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Türkoğlu ilçesine Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, konteyner kent, geçici çarşı ve AFAD deposunda incelemelerde bulundu.

Türkoğlu’nda Hayatın Normalleşmesi İçin Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Türkoğlu’nda Hayatın Normalleşmesi İçin Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Türkoğlu ilçesine Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, konteyner kent, geçici çarşı ve AFAD deposunda incelemelerde bulundu.

16 Mart 2023 Perşembe 11:50

Vali Akkoyun, Türkoğlu Lojistik Merkezinin bulunduğu alanda yapımı tamamlanmak üzere olan ve içinde yönetim merkezi, sağlık merkezi, eczane, okul, çocuk oyun alanları ve market bulunan 414 konteynerden oluşan konteyner kentte incelemelerde bulundu.

Akabinde Kılılı Mahallesi'nde içinde 20 dükkanın bulunduğu çarşıda incelemelerde bulunan Vali Akkoyun İlçe merkezinde 80, Beyoğlu, Şekeroba ve Kılılı Mahallelerinde de 20’şer adet olmak üzere toplam 140 dükkandan oluşan 4 çarşı oluşturulacağını ifade ederek "Afetten iş yerleri zarar gören esnafımızın yeniden ticari hayata katılmaları için çarşılarda bulunan dükkanları en yakın zamanda faaliyete geçireceğiz." dedi.

Daha sonra Vali Akkoyun, yardım malzemelerinin sevkiyatının yapıldığı depolarda incelemelerde bulundu.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun' a Türkoğlu Kaymakamı Burak Keser ve Belediye Başkanı Osman Okumuş da eşlik etti.

Anahtar Kelimeler:
Türkoğlu’nda Hayatın Normalleşmesi İçin Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deik’ten elbistan’a 5 bin kişilik konteyner kent!
Deik’ten elbistan’a 5 bin kişilik konteyner kent!
Başkan Mahçiçek, konteyner kentte incelemelerde bulundu!
Başkan Mahçiçek, konteyner kentte incelemelerde bulundu!
MHP Yönetimi, Vahit Demiröz Başkanlığında Toplandı
MHP Yönetimi, Vahit Demiröz Başkanlığında Toplandı
Başkan Güngör, Avşar Kampüsü’nde Depremzedeleri Ziyaret Etti
Başkan Güngör, Avşar Kampüsü’nde Depremzedeleri Ziyaret Etti
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nin Yaraları Sarılıyor
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nin Yaraları Sarılıyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber