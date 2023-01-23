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TUSAŞ, KSÜ öğrencilerine staj için kapılarını açtı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) arasında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerine yönelikstaj protokolü imzalandı.

TUSAŞ, KSÜ öğrencilerine staj için kapılarını açtı

TUSAŞ, KSÜ öğrencilerine staj için kapılarını açtı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) arasında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerine yönelikstaj protokolü imzalandı.

23 Ocak 2023 Pazartesi 16:59

Protokol kapsamında KSÜ heyeti TUSAŞ’a ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette KSÜ’yü temsilen Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünsal, Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Yasemin Korkmaz, Öğretim Üyesi Doç. Dr.Gaye Kaya yer alırken; TSKGV Kahramanmaraş Şube Başkanı Rüstem Özen ve KASİAD yönetim kurulu üyesi Sefa Öngel de heyete eşlik etti.

İmzalanan protokolle KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümlerinin 3. ve 4. sınıf öğrencileriTUSAŞ’a staj başvurusu yapabilecek.

Üniversiteli genç yeteneklere yönelik, mühendislik pratiğive farkındalığı sağlayan deneyim odaklı uzun dönem stajyer mühendisler “SKY Experience Stajyer Mühendis” programısayesinde geliştirilen milli projelere hem tanıklık edebilecek hem de katkı sunabilecekler.

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