Ülkü Ocakları’ndan Kahramanmaraş’ta çocuklara özel etkinlik!

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar, “Çocuk Gülerse Dünya Güler.” Sloganıyla düzenledikleri etkinlikte Dünya Kız Çocukları Günü, her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gündür. Bu özel gün, 2012 yılında Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla başlamıştır. Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizliklere dikkat çekmek ve bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenir.

Bu özel gün, sadece eğitim hakkı değil, aynı zamanda beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik gibi konuları da içerir. Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarının toplum içinde eşit ve adil bir şekilde yaşamalarını desteklemeyi amaçlar.”dedi.