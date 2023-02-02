Uluslararası 12 Şubat U20 Güreş Turnuvası Kahramanmaraş’ta başlıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası organizasyonlara yaptığı ev sahipliği ile adından başarıyla söz ettiriyor. Kar Voleybolu Avrupa Turu, Türkiye Offroad Şampiyonası, Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışması ve Goalball Turnuvası gibi pek çok dev organizasyona imza atan Büyükşehir Belediyesi; Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek Uluslararası 12 Şubat U20 Güreş Turnuvası’na ev sahipliği yapacak. 4 ve 5 Şubat tarihlerinde Merkez Spor Kompleksi’nde düzenlenecek turnuvada Türkiye’nin farklı bölgelerinin yanı sıra Özbekistan, Kosova ve Fransa’dan gelen üst düzey sporcular kıyasıya mücadele edecek.

Şehrimizin Tanıtımına Katkı Sağlayacak

Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen organizasyonların şehrin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin kültürünü, değerlerini, geleneksel el sanatlarını, turizm alanlarını ve gastronomisini tanıtıcı faaliyetleri çok önemsiyoruz. Şehrimizde düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonlar da bu tanıtıma çok büyük katkı sağlıyor. 4 ve 5 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası 12 Şubat U20 Güreş Turnuvası’na da ev sahipliği yapacağız.Ülkemizin ve dünyanın farkı bölgelerinden gelen üst düzey sporcular şehrimizde mücadele edecek. Şehrimiz için son derece önemli bir organizasyon. İnşallah önümüzdeki süreçte şehrimizde düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonların sayısını daha da artıracağız” dedi.