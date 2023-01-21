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Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrenciler, Yüzme Havuzlarını Ücretsiz Kullanacak

Öğrencilere yönelik hayata geçirdiği eğitsel ve sosyal etkinliklere her geçen gün bir yenisi ekleyen Onikişubat Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırma hedefiyle Başkan Hanefi Mahçiçek’in talimatlarıyla yeni bir çalışma başlattı. Böylelikle sınava hazırlanan öğrenciler, sömestr tatili boyunca yüzme havuzlarını ücretsiz kullanabilecek.

Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrenciler, Yüzme Havuzlarını Ücretsiz Kullanacak

Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrenciler, Yüzme Havuzlarını Ücretsiz Kullanacak

Öğrencilere yönelik hayata geçirdiği eğitsel ve sosyal etkinliklere her geçen gün bir yenisi ekleyen Onikişubat Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırma hedefiyle Başkan Hanefi Mahçiçek’in talimatlarıyla yeni bir çalışma başlattı. Böylelikle sınava hazırlanan öğrenciler, sömestr tatili boyunca yüzme havuzlarını ücretsiz kullanabilecek.

21 Ocak 2023 Cumartesi 11:13

İlçesine kazandırdığı yurduyla beraber 7 okul, Bilgi ve Kültür Evleri ile Sosyal Etkinlik Merkezlerinin yanı sıra destekleyici uygulamalarla öğrencilerin her zaman yanında olan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, bu kez ise sınav stresini atmalarına destek olacak.

Bu kapsamda Başkan Mahçiçek’in talimatlarıyla üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere Onikişubat Belediyesi’nden anlamlı bir moral hediyesi geldi. Onikişubat Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 5 Kapalı Yüzme Havuzu’nunüniversite sınavına hazırlanan öğrencilere sömestr tatili boyunca ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.

Yüzme havuzlarından faydalanmak isteyen öğrenciler, Şehit Abdullah Çavuş Kapalı Yüzme Havuzu, Şehit Hüseyin Varol (Cumhuriyet) Kapalı Yüzme Havuzu, Şehit Serkan Yılmaz (Saçaklızade) Kapalı Yüzme Havuzu, Şehit Cengiz Engizek (Barbaros) Kapalı Yüzme Havuzu ile Piri Reis Kapalı Yüzme Havuzu’ndan randevu aldıktan sonra okul kimlik kartlarıyla birlikte 15.30 ile 17.30 seanslarına ücretsiz olarak katılabilecek. Kadınlar için havuz günleri Salı, Perşembe ve Cumartesi, erkekler için ise Çarşamba, Cuma ve Pazar olarak belirlendi.

Öğrenciler; içerisinde yüzme havuzu, fitness salonu ve kafeterya alanlarının olduğu tesislerde hem yüzerek sağlıklı olacak hem de eğlenceli vakitler geçirerek sınav stresini atacak.

Yüzme havuzlarını kullanmak isteyen öğrenciler aşağıda belirtilen telefon numaralarından gitmek istedikleri tesisi arayarak randevu almaları gerekmektedir:

Şehit Abdullah Çavuş Kapalı Yüzme Havuzu

Tel:0344 212 16 73

Şehit Hüseyin Varol (Cumhuriyet) Kapalı Yüzme Havuzu

Tel:0344 212 46 46 Dahili4406

Şehit Serkan Yılmaz (Saçaklızade) Kapalı Yüzme Havuzu

Tel: 0344 212 46 46 Dahili4414

Piri Reis Kapalı Yüzme Havuzu

Tel:0344 212 46 46 Dahili4417

Şehit Cengiz Engizek (Barabaros) Kapalı Yüzme Havuzu

Tel:0344 212 46 46 Dahili4420

HAVUZLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1- Havuzlara duş almadan girmek yasaktır.

2-Duş süresi 3 dakikadır.

3- Havuza bonesiz girmek yasaktır.

4- Duşlarda soyunup giyinmek yasaktır.

5- Açık yara ve burun kanaması vb. olanlar havuzlara giremez.

6- Havuzda palet can simidi vb. yüzme aparatları ile yüzmek yasaktır.

7- Havuzlara mayo, şort, bikini, haşama gibi yüzmeye uygun kıyafetle girilebilir.

Penye tişört vb. uygun olamayan kıyafetlerle girmek yasaktır. 8-8 yaş ve üzeri çocuklar velileri ile birlikte (Yaz kurs dönemleri hariç) havuzu kullanabilirler.

9-15 yaş ve üzeri çocuklar yüzme bilmeleri şartıyla havuza velisiz gelebilir.

10- Havuzlarda sabun şampuan vb. ürünler kullanılması kesinlikle yasaktır.

11- Tesislerimizde cep telefonu ile görüntü almak kesinlikle yasaktır.

12- Havuzlarda taşkınlık yapmak havuza atlamak havuz içinde şakalaşmak yasaktır.

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