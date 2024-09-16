Üniversite yolunda destek Onikişubat belediyesi’nden, başarı gençlerden!

Geçtiğimiz günlerde Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt arasında imzalanan protokol çerçevesinde yeni dönemin ilk adımları atılan ücretsiz Üniversite Hazırlık Kursu 17 Eylül Salı günü itibariyle başlıyor.

Başkan Toptaş’ın eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen projeleriyle özellikle dezavantajlı öğrencilerin başarılı olması için hayata geçirilen Üniversite Hazırlık Kursları,Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi’nin destekleriyle mezun öğrencilerin üniversite sınavına hazırlık sürecinde en büyük destekçisi olacak.

Kursla birlikte öğrenciler, deneyimli eğitimciler ve modern eğitim materyalleriyle sınava hazırlanırken, içerisinde deneme sınavlarının da olduğu setler halindeki kaynak kitapları da ücretsiz bir şekilde alabilecek.

Onikişubat Belediyesi, alanında uzman öğretmenler eşliğinde, en güncel müfredat ve test teknikleriyle üniversite sınavlarına hazırlık imkânı sunacak.

Her deneme sınavı sonrası üst düzey özel okullarda kullanılan Sınav Analiz Programı ile detaylı analizler yaparak öğrencilerin eksik yönlerine odaklanılacak.

Eğitim süreci boyunca uzman rehber öğretmenler, öğrencilere birebir destek vererek doğru ders çalışma yöntemleri ve sınav stratejileri geliştirmelerine yardımcı olacak.

Kurslar, Fatih Mahallesi’ndeki Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi ile Saçaklızade Mahallesi’ndeki Şehit Serkan Yılmaz Bilgi ve Kültür Evi’nde düzenlenecek.

Konuyla ilgili Onikişubat Belediyesi’nden yapılan paylaşımda, “Geçmiş yıllarda kurslarımıza katılan birçok öğrencimiz, hayal ettiği üniversitelere yerleşmeyi başardı. Onların başarı hikâyeleri, bize duyulan güvenin en büyük göstergesi! Her yıl artan başarı oranlarımızla, siz de bu yolculukta bizimle ilerleyebilirsiniz.Başarıya giden bu yolda yanınızda olmak ve sizi üniversite hayallerinize bir adım daha yaklaştırmak için sizleri kurslarımıza bekliyoruz. Mezun öğrencilere yönelik Üniversite Hazırlık Kurslarımız, 17 Eylül’de başlayacak” ifadeleri kullanıldı.