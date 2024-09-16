Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş’tan Mevlid Kandili mesajı
Başkan Toptaş’tan Mevlid Kandili mesajı
Doğa Yürüyüşlerinde Yeni Rota Çokran
Doğa Yürüyüşlerinde Yeni Rota Çokran
Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği doğdu
Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği...
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa ile Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa...
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara Ücretsiz Ring Seferleri Başladı!
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara...

Üniversite yolunda destek Onikişubat belediyesi’nden, başarı gençlerden!

Her alanda hayata geçirdiği projelerle ‘Daha yaşanabilir bir Onikişubat’ı inşa ederken, gençlerin geleceğine de yatırım yapmayı göz ardı etmeyen Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, ‘Destek Bizden, Başarı Sizden’ sloganıyla mezun öğrencilere yönelik Üniversite Hazırlık Kursu’nda yeni dönemi başlatıyor.

Üniversite yolunda destek Onikişubat belediyesi’nden, başarı gençlerden!

Üniversite yolunda destek Onikişubat belediyesi’nden, başarı gençlerden!

Her alanda hayata geçirdiği projelerle ‘Daha yaşanabilir bir Onikişubat’ı inşa ederken, gençlerin geleceğine de yatırım yapmayı göz ardı etmeyen Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, ‘Destek Bizden, Başarı Sizden’ sloganıyla mezun öğrencilere yönelik Üniversite Hazırlık Kursu’nda yeni dönemi başlatıyor.

16 Eylül 2024 Pazartesi 16:04

Geçtiğimiz günlerde Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt arasında imzalanan protokol çerçevesinde yeni dönemin ilk adımları atılan ücretsiz Üniversite Hazırlık Kursu 17 Eylül Salı günü itibariyle başlıyor.

Başkan Toptaş’ın eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen projeleriyle özellikle dezavantajlı öğrencilerin başarılı olması için hayata geçirilen Üniversite Hazırlık Kursları,Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi’nin destekleriyle mezun öğrencilerin üniversite sınavına hazırlık sürecinde en büyük destekçisi olacak.

Kursla birlikte öğrenciler, deneyimli eğitimciler ve modern eğitim materyalleriyle sınava hazırlanırken, içerisinde deneme sınavlarının da olduğu setler halindeki kaynak kitapları da ücretsiz bir şekilde alabilecek.

Onikişubat Belediyesi, alanında uzman öğretmenler eşliğinde, en güncel müfredat ve test teknikleriyle üniversite sınavlarına hazırlık imkânı sunacak.

Her deneme sınavı sonrası üst düzey özel okullarda kullanılan Sınav Analiz Programı ile detaylı analizler yaparak öğrencilerin eksik yönlerine odaklanılacak.

Eğitim süreci boyunca uzman rehber öğretmenler, öğrencilere birebir destek vererek doğru ders çalışma yöntemleri ve sınav stratejileri geliştirmelerine yardımcı olacak.

Kurslar, Fatih Mahallesi’ndeki Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi ile Saçaklızade Mahallesi’ndeki Şehit Serkan Yılmaz Bilgi ve Kültür Evi’nde düzenlenecek.

Konuyla ilgili Onikişubat Belediyesi’nden yapılan paylaşımda, “Geçmiş yıllarda kurslarımıza katılan birçok öğrencimiz, hayal ettiği üniversitelere yerleşmeyi başardı. Onların başarı hikâyeleri, bize duyulan güvenin en büyük göstergesi! Her yıl artan başarı oranlarımızla, siz de bu yolculukta bizimle ilerleyebilirsiniz.Başarıya giden bu yolda yanınızda olmak ve sizi üniversite hayallerinize bir adım daha yaklaştırmak için sizleri kurslarımıza bekliyoruz. Mezun öğrencilere yönelik Üniversite Hazırlık Kurslarımız, 17 Eylül’de başlayacak” ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Görgel: “Altyapıdan üstyapıya yeni yatırımlarımız andırın’a hayırlı olsun”
Başkan Görgel: “Altyapıdan üstyapıya yeni yatırımlarımız andırın’a hayırlı olsun”
Ceviz Hasadı Başladı: Kaliteyi Artırmak İçin 3 Önemli Tavsiye
Ceviz Hasadı Başladı: Kaliteyi Artırmak İçin 3 Önemli Tavsiye
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, kısmi olarak 4 gün trafiğe kapatılacak!
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, kısmi olarak 4 gün trafiğe kapatılacak!
Geleneksel güreşin kalbi Türkiye şampiyonası ile Onikişubat’ta attı!
Geleneksel güreşin kalbi Türkiye şampiyonası ile Onikişubat’ta attı!
Çiftçilerden AKEDAŞ’a İsyan: Voltaj Dalgalanmaları Tarımsal Sulamayı Vuruyor
Çiftçilerden AKEDAŞ’a İsyan: Voltaj Dalgalanmaları Tarımsal Sulamayı Vuruyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber