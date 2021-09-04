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Ünlü fenomen Eda Paça Ve Çorba Dünyasında sevenleriyle buluşacak

2010 yılındaki Yetenek Sizsiniz yarışması ile Türkiye çapında üne kavuşan, Youtube’nin resmi sayfasında paylaştığı ilk Türk olarak tarihe geçen Bilal Göregen, Kahramanmaraş’ta bakırcılarla ritim tuttu.

Ünlü fenomen Eda Paça Ve Çorba Dünyasında sevenleriyle buluşacak

Ünlü fenomen Eda Paça Ve Çorba Dünyasında sevenleriyle buluşacak

2010 yılındaki Yetenek Sizsiniz yarışması ile Türkiye çapında üne kavuşan, Youtube’nin resmi sayfasında paylaştığı ilk Türk olarak tarihe geçen Bilal Göregen, Kahramanmaraş’ta bakırcılarla ritim tuttu.

04 Eylül 2021 Cumartesi 19:05
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Lise eğitimini aldığı Kahramanmaraş’ı ziyaret eden ünlü fenomen Kahramanmaraş’ın tarihi çarşısını gezi. Burada bakır ve kalaycı ustalarını ziyaret eden Göregen, yanından ayrılmadığı darbukasıyla bakırcı ustasının çekiç sesini harmanlayıp ritim tuttu, türküler söyledi.

Ünlü fenomen, akşam ise Kahramanmaraş’ta Eda Paça ve Çorba dünyasına konuk olacak.

Modern, kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla kentin gözde paça ve çorba mekanı olan Eda Paça ve Çorba Dünyasında saat 20:30’da sevenleriyle buluşacak olan Göregen, söyleşi yapıp, mükemmel yorum ve sesiyle kulakların pasını açacak.

Eda Paça ve Çorba dünyası sahibi Mehmet Ali Çırak, Kahramanmaraş halkını Piazza AVM bölgesinde, 15 Temmuz Millet Parkının hemen altındaki lokantaya davet etti.

 

Son Güncelleme: 04.09.2021 19:17
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Ünlü Fenomen Eda Paça Ve Çorba Dünyasında Sevenleriyle Buluşacak
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