Ünlü fenomen Eda Paça Ve Çorba Dünyasında sevenleriyle buluşacak

Lise eğitimini aldığı Kahramanmaraş’ı ziyaret eden ünlü fenomen Kahramanmaraş’ın tarihi çarşısını gezi. Burada bakır ve kalaycı ustalarını ziyaret eden Göregen, yanından ayrılmadığı darbukasıyla bakırcı ustasının çekiç sesini harmanlayıp ritim tuttu, türküler söyledi.

Ünlü fenomen, akşam ise Kahramanmaraş’ta Eda Paça ve Çorba dünyasına konuk olacak.

Modern, kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla kentin gözde paça ve çorba mekanı olan Eda Paça ve Çorba Dünyasında saat 20:30’da sevenleriyle buluşacak olan Göregen, söyleşi yapıp, mükemmel yorum ve sesiyle kulakların pasını açacak.

Eda Paça ve Çorba dünyası sahibi Mehmet Ali Çırak, Kahramanmaraş halkını Piazza AVM bölgesinde, 15 Temmuz Millet Parkının hemen altındaki lokantaya davet etti.



