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Usta Kalemler Okurlarla Buluşacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda 15 Ekim Cumartesi günü Alişan Kapaklıkaya, Nedim Şener, Hatice Kübra Tongar ve Mehmet Sabri Genç, edebiyatseverlerle buluşacak. Fuarın ikinci gününde Kahramanmaraşlı Yazar Mevlâna İdris’i Anma programı da gerçekleştirilecek.

Usta Kalemler Okurlarla Buluşacak

Usta Kalemler Okurlarla Buluşacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda 15 Ekim Cumartesi günü Alişan Kapaklıkaya, Nedim Şener, Hatice Kübra Tongar ve Mehmet Sabri Genç, edebiyatseverlerle buluşacak. Fuarın ikinci gününde Kahramanmaraşlı Yazar Mevlâna İdris’i Anma programı da gerçekleştirilecek.

14 Ekim 2022 Cuma 18:07

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nın ikinci gününde birbirinden ünlü isimler imza günü, söyleşi ve panel etkinliklerinde kültür sanat dostlarıyla bir araya gelmeye devam edecek. “Sezai Karakoç’a Saygıyla” temasıyla düzenlenen fuar kapsamında; 15 Ekim Cumartesi saat 13.00’da Yazar Hatice Kübra Tongar, saat 14.00’da Yazar Alişan Kapaklıkaya, saat 17.00’da Gazeteci - Yazar Nedim Şener ve saat 18.00’da Yazar Mehmet Sabri Genç, KAFUM’da söyleşi etkinliğinde okurlarla buluşacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, söyleşi ve imza günü etkinliklerine tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

Mevlâna İdris Anılacak

Fuarın ikinci gününde,Haziran ayında ebediyete uğurlanan Kahramanmaraşlı Yazar Mevlâna İdris’i Anma programı da gerçekleştirilecek. KAFUM B Salonu’nda gerçekleştirilecek panel, saat 17.00’da başlayacak. Moderatörlüğünü Harun Kadıoğlu’nun üstleneceği programda Şair – Yazar Hüseyin Akın ile Yazar Sadık Yalnızuçanlar, Mevlâna İdris’i anlatacak.

Son Güncelleme: 14.10.2022 18:28
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Usta Kalemler Okurlarla Buluşacak
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