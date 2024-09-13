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Uzman isimler bağımlılıkla mücadeleyi anlattı!

Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve KAMED iş birliğiyle NFK Kültür Merkezi’nde madde bağımlılığıyla mücadele semineri düzenlendi.

Uzman isimler bağımlılıkla mücadeleyi anlattı!

Uzman isimler bağımlılıkla mücadeleyi anlattı!

Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve KAMED iş birliğiyle NFK Kültür Merkezi’nde madde bağımlılığıyla mücadele semineri düzenlendi.

13 Eylül 2024 Cuma 13:21

Gençlerin ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, madde bağımlılığı ve bu bağımlılığın toplum üzerindeki yıkıcı etkileri uzman isimler tarafından farklı açılardan ele alındı.

Sosyal belediyecilik çerçevesinde faaliyetlerini kesintisiz sürdüren ve daima vatandaşların yanında olan, toplumun farklı kesimlerine yönelik etkinlikler düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Kahramanmaraş Madde Bağımlılığı Mücadele Derneği’nin (KAMED) destekleriyle madde bağımlılığıyla mücadele semineri gerçekleştirdi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerde Sosyolog Uğur Eleman, KAMED Dernek Başkanı Mehmet Hacıbebekoğlu ve Isparta Uyumder Dernek Başkanı Yaşar Erbil, madde bağımlılığının bireysel ve toplumsal zararlarını detaylı bir şekilde anlattı. Uzmanlar, bağımlılığın yalnızca bireyin sağlığı üzerinde değil aynı zamanda ailesi ve toplum üzerinde de ciddi olumsuz etkileri olduğunu vurguladı. Ayrıca seminerde, özellikle ebeveynler ve öğretmenler için bağımlılıkla mücadelede alınabilecek önlemler ve yapılabilecek müdahaleler hakkında önerilerde bulunuldu. Uzmanlar, gençlerin sosyal çevresinin ve psikolojik durumlarının yakından takip edilmesi gerektiğini belirterek, aile içi iletişimin güçlendirilmesinin ve gençlerin boş zamanlarını sağlıklı aktivitelerle değerlendirmelerinin bağımlılıkla mücadelede önemli bir adım olduğunu ifade etti.

“Madde Bağımlılığı Bireyin Değil, Toplumun Ortak Sorunudur”

Programda yaptığı konuşmada madde bağımlılığıyla mücadelede toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çeken KAMED Başkanı Mehmet Hacıbebekoğlu, “Madde bağımlılığıyla mücadele sadece bireylerin değil, aynı zamanda toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur. Bu noktada gerek eğitim kurumları, gerek STK’lar, gerekse de kamu kurumları el ele vermeli ve bu toplumsal soruna ortak akılla çözüm üretmelidir. Madde bağımlılığına karşı gençlerimizi korumak ve onları bilinçlendirmek bizim asli görevimiz. Bu noktada faaliyetlerimizi artırarak sürdürüyoruz. Bugün de Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle çok önemli bir seminerde bir aradayız. Değerli hocalarımız madde bağımlılığıyla mücadele noktasında çok önemli bilgiler aktarıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” cümlelerini kaydetti.

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Uzman Isimler Bağımlılıkla Mücadeleyi Anlattı!
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