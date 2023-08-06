Vahit Kirişçi, “Kahramanmaraş'ta 112 bin 414 kalıcı konut inşa ediliyor”

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay, Malatya, Adıyaman ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde çekilen felaketin büyüklüğünü birken daha gösterdi.

TRT Haber Mobil Stüdyosuna konuk olan konuk olan eski Tarım Bakanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, Kahramanmaraş Merkezi depremleri kalıcı konutları ve şehrin normale dönmesi için yapılan çalışmaları değerlendirdi.

“Kahramanmaraş'ta 112 bin 414 kalıcı konut inşa ediliyor”

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte afetten etkilenen kentte bir yandan geçici barınma ve iş yerinin kurulumu sürerken diğer taraftan da kalıcı konutların yapımı hızla sürüyor.

Kahramanmaraş il genelinde çadır hayatı tamamen sona erirken 42 noktada oluşturulan 22 bin 500 konteynıra 52 bin depremzede yerleştirildi. Depremzedelerin kalıcı konutları yapılıncaya kadar artık yeni mahalleleri konteyner kentler oldu.

Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş'ımıza 82 bin 104 konut, 30 bin 310 köy evi olmak üzere, toplamda 112 bin 414 konut yapacağız. 19 bin 418 konutunun yapılacağını açıklamıştı.