Vali Ömer Faruk Coşkun’dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi; kader birliği içinde İstiklal mücadelesini gönül birliğiyle gerçekleştirmeye azmetmiş kahraman milletimiz için bir dönüm noktasıdır.

"Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle yapılan bu kutsal mücadele ile, ecdadımız birlik ve beraberliğinden ödün vermeden; vatanına, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır.

İstiklâl mücadelemizin sürdürüldüğü en zorlu, en buhranlı günlerde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi millî birliğimizin, millî mutabakatımızın, millî egemenliğimizin en somut tecellisi olmuş, cumhuriyetimizin de temelleri atılmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu önemli günü çocuklara bayram olarak armağan etmiştir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olmakla birlikte, Atatürk'ün istikbalimizin mimarı olacak çocuklarımıza verdiği değerin ve duyduğu güvenin de en büyük göstergesidir.

Sevgili Çocuklar,

Geleceğimizin teminatı en kıymetli hazinemiz olan sizleri; ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten, milli, manevi değerlerine bağlı, ufku geniş ve donanımlı insanlar olarak yetiştirmek, hepimizin ortak sorumluluğu ve hedefidir.

İnanıyorum ki; sizlerde tarihimizden, zengin kültürümüzden ve bağımsızlık için verdiğimiz kutlu mücadelelerimizden güç alarak ülkemizi daha da ileri seviyelere taşıyacaksınız.

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin kahramanları başta olmak üzere, kutsal vatan topraklarının müdafaası uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi; rahmetle, minnetle, saygıyla yâd ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle,

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 102. yıldönümünde başta çocuklarımız olmak üzere Aziz Milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.