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Yabancı Öğrenciler Dulkadiroğlu’na Hayran Kaldı

Dışişleri Bakanlığı Ulusal Ajans Başkanlığı ve AB tarafından desteklenen "Life İn Nature, Health In Sport" Doğada Hayat, Sporda Sıhhat Var Projesi kapsamında Kahramanmaraş’a gelen Romanya ve Kuzey Makedonyalı öğrenciler, Dulkadiroğlu’nu gezerek tarihini ve kültürünü yakından öğrendi.

Yabancı Öğrenciler Dulkadiroğlu’na Hayran Kaldı

Yabancı Öğrenciler Dulkadiroğlu’na Hayran Kaldı

Dışişleri Bakanlığı Ulusal Ajans Başkanlığı ve AB tarafından desteklenen "Life İn Nature, Health In Sport" Doğada Hayat, Sporda Sıhhat Var Projesi kapsamında Kahramanmaraş’a gelen Romanya ve Kuzey Makedonyalı öğrenciler, Dulkadiroğlu’nu gezerek tarihini ve kültürünü yakından öğrendi.

23 Ekim 2022 Pazar 11:37


Dulkadiroğlu Belediyesi Mutfak Müzesi, Dulkadiroğlu Konağı, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Kapalı Çarşı ve Bahtiyar Yokuşu’nu ziyaret eden öğrenciler, Dulkadiroğlu’na hayran kaldı.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Okay, Dulkadiroğlu’nun turizm kenti olduğunu hatırlatarak şunları ifade etti: “Şehrimizi ziyarete gelen misafirlerin uğramadan gitmediği önemli mekanlara sahibiz. Romanya ve Makedonya’dan gelen öğrencilerde bu mekanları ziyaret etti. Tarihimizi ve kültürümüzü arkadaşlarımız misafirlerimize en güzel bir şekilde anlattı. Şehrimizin turizm anlamında aynası durumundayız. Öğrencilerimize şehrimize hoş geldiniz diyorum. Ülkelerine döndüklerinde her biri bizim için bir elçi olacak.”
 

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Yabancı Öğrenciler Dulkadiroğlu’na Hayran Kaldı
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