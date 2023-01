Yalnız Ardıç Millet Bahçesi Kahramanmaraş’a değer katacak!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu’nun da katılımıyla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Meclis ve Komite üyeleriyle Yalnız Ardıç Millet Bahçesi’nde bir araya geldi. İlçesine kazandırdığı ve planladığı projeler ile ilgili bir sunum gerçekleştiren Başkan Okay, Yalnız Ardıç Millet Bahçesi projesinin altını çizdi. Projenin Kahramanmaraş’a ve bölgesine büyük değer katacağını belirten Başkan Okay, şehrin turizm potansiyelini ortaya çıkarma adına altyapı oluşturduklarını ifade etti.

KAHRAMANMARAŞ’IN TURİZM POTANSİYELİ DULKADİROĞLU’NDA

İlçesinin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle şehrin turizm potansiyelinin büyük bir kısmını barındırdığını ifade eden Başkan Okay, şunları söyledi: “Kahramanmaraş’ın turizm potansiyeli Dulkadiroğlu’ndadır. Gerek tarihi konakları, gerek kültürel mirası, gerekse de doğal güzellikleriyle Dulkadiroğlu turizmde büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli değerlendirme adına göreve geldiğimiz günden bu yana birçok çalışma yaptık. Bu çalışmaların başında da tarihi konak restorasyon çalışmaları gelmektedir. Bugün ortaya koyduğumuz projeler ile şehrimizin turizmine büyük katkı sağladık. Yine Yalnız Ardıç Millet Bahçesi, Heyecan Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı gibi alanlarımız da turizme hizmet edecek şekilde dizayn edildi. Bu bölgelerin turizm potansiyelini de göz önünde bulundurarak yeni projeler yapmayı sürdüreceğiz.”

GERMANİCİA GÜN YÜZÜNE ÇIKARILMALI

Turizm anlamında en önemli başlıklardan biri olan Germanicia Antik kenti ile ilgili de konuşan Başkan Okay, şunları söyledi: “Germanicia konusunu her platformda dile getiriyoruz. Bu hep birlikte ayağa kaldırabileceğimiz bir konudur. Bu noktada şehrimizin tüm dinamikleri birlikte hareket etmelidir. Bu konuda Dulkadiroğlu Belediyesi olarak fikirlerimiz var. Bu fikirlerin hayata geçmesi adına hep birlikte bir irade göstermemiz gerekiyor. Şehir olarak birçok konuyu çözüme kavuşturduk. Bu konuda da birlik olup bir ilerleme kaydedeceğimizi düşünmekteyim.”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın konuşmasının ardından AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu’da bir selamlama konuşması yaptı. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Özellikle Germanicia ve turizm konusunda Dulkadiroğlu Belediyesi’nin önemli çalışmaları olduğunu ifade eden Buluntu, bu çalışmaları desteklediklerini söyledi.

Sunum ve konuşmaların ardından Yalnız Ardıç Millet Bahçesi’ni gezen Ticaret ve Sanayi Odası Meclis ve Komite üyeleri, projeye hayranlıklarını dile getirdi.