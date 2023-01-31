Yedikuyular’a otobüs seferleri başlıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bölgenin gözde kış turizm tesislerinden Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşım sağlayacak otobüs hattını hizmete alıyor.

31 Ocak Salı günü seferlerine başlayacak 99 numaralı otobüs; Büyükşehir Belediyesi karşısı, Zübeyde Hanım Caddesi, Sakarya, Dulkadiroğlu, Tevfik Kadıoğlu Caddesi ve Büğlek güzergâhından Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşım sağlayacak. Yarıyıl tatili boyunca haftanın her günü hizmet verecek olan otobüs daha sonrasında ise hafta sonları seferlerine devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi karşısı otobüs durağından saat 10.30’da hareket edecek olan otobüs, Yedikuyular Kayak Merkezi’nden saat 16.30’da geri dönüş yapacak.