Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haydi Çocuklar! Oyuncaklar Diyarı Sizi Bekliyor
Haydi Çocuklar! Oyuncaklar Diyarı Sizi...
Prof. Ay; “Oruç ve Kur’an Bizlere Şefaat Edecek”
Prof. Ay; “Oruç ve Kur’an...
Büyükşehir Büğlek Caddesi’ni Sıcak Asfaltla Yeniliyor
Büyükşehir Büğlek Caddesi’ni Sıcak Asfaltla...
Onikişubat NF 2.Lig'in Kapısını Araladı
Onikişubat NF 2.Lig'in Kapısını Araladı
Müşterek Dergisi’nin Yeni Sayısı yayınlandı!
Müşterek Dergisi’nin Yeni Sayısı yayınlandı!

Yedikuyular’a otobüs seferleri başlıyor!

Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ile Yedikuyular Kayak Merkezi arasında ulaşımı sağlayacak otobüs seferinin 31 Ocak Salı günü hizmete alınacağını duyurdu.

Yedikuyular’a otobüs seferleri başlıyor!

Yedikuyular’a otobüs seferleri başlıyor!

Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ile Yedikuyular Kayak Merkezi arasında ulaşımı sağlayacak otobüs seferinin 31 Ocak Salı günü hizmete alınacağını duyurdu.

31 Ocak 2023 Salı 10:53

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bölgenin gözde kış turizm tesislerinden Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşım sağlayacak otobüs hattını hizmete alıyor.

31 Ocak Salı günü seferlerine başlayacak 99 numaralı otobüs; Büyükşehir Belediyesi karşısı, Zübeyde Hanım Caddesi, Sakarya, Dulkadiroğlu, Tevfik Kadıoğlu Caddesi ve Büğlek güzergâhından Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşım sağlayacak. Yarıyıl tatili boyunca haftanın her günü hizmet verecek olan otobüs daha sonrasında ise hafta sonları seferlerine devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi karşısı otobüs durağından saat 10.30’da hareket edecek olan otobüs, Yedikuyular Kayak Merkezi’nden saat 16.30’da geri dönüş yapacak.

Anahtar Kelimeler:
Yedikuyular’a Otobüs Seferleri Başlıyor!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göksun’da yollar ulaşıma açıldı!
Göksun’da yollar ulaşıma açıldı!
Kahramanmaraş kayak merkezi doldu taştı
Kahramanmaraş kayak merkezi doldu taştı
Kahramanmaraş’ta tiyatro gösterisine yoğun ilgi!
Kahramanmaraş’ta tiyatro gösterisine yoğun ilgi!
Kahramanmaraş’ın Tarihi Bu Konakta
Kahramanmaraş’ın Tarihi Bu Konakta
Büyükşehir Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor
Büyükşehir Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber