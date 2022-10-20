Yenilenen Arter Göksun’a Değer Katacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince Göksun’un en işlek arterlerinden Ayhan Taner Ekici Bulvarı’nda yaya yollarında gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının ardından arterde başlatılan sıcak asfalt uygulamalarında da sona gelindi. Ticaret merkezlerinin yoğun olarak konumlandığı yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki bulvar, toplamda 3 Milyon TL’lik yatırımla baştan sona yenileniyor. Yoğun bir şekilde devam eden sıcak asfalt çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanarak bulvarın yenilenen yüzüyle hizmete alınması hedefleniyor. Yaya yolu ve sıcak asfalt çalışmalarıyla çehresi değiştirilen bulvar, Göksun’a değer katacak.