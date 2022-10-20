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Yenilenen Arter Göksun’a Değer Katacak

Büyükşehir Belediyesi, Göksun’un merkezinde bulunan en işlek arterlerden Ayhan Taner Ekici Bulvarı’nda başlattığı yenileme çalışmalarında sona geldi. 3 Milyon TL’lik yatırımla baştan sona yenilenen arter ilçeye değer katacak.

Yenilenen Arter Göksun’a Değer Katacak

Yenilenen Arter Göksun’a Değer Katacak

Büyükşehir Belediyesi, Göksun’un merkezinde bulunan en işlek arterlerden Ayhan Taner Ekici Bulvarı’nda başlattığı yenileme çalışmalarında sona geldi. 3 Milyon TL’lik yatırımla baştan sona yenilenen arter ilçeye değer katacak.

20 Ekim 2022 Perşembe 17:33

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince Göksun’un en işlek arterlerinden Ayhan Taner Ekici Bulvarı’nda yaya yollarında gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının ardından arterde başlatılan sıcak asfalt uygulamalarında da sona gelindi. Ticaret merkezlerinin yoğun olarak konumlandığı yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki bulvar, toplamda 3 Milyon TL’lik yatırımla baştan sona yenileniyor. Yoğun bir şekilde devam eden sıcak asfalt çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanarak bulvarın yenilenen yüzüyle hizmete alınması hedefleniyor. Yaya yolu ve sıcak asfalt çalışmalarıyla çehresi değiştirilen bulvar, Göksun’a değer katacak.

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Yenilenen Arter Göksun’a Değer Katacak
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